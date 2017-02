Großteil der Bäume in der Stadtmitte nicht mehr standsicher

Rotfaul sind beinahe alle Bäume, die jetzt in dem Areal an der Burghausener Straße gefällt werden. Bis heute wird dort der Harvester noch im Einsatz sein. − Fotos: hr Rotfaul sind beinahe alle Bäume, die jetzt in dem Areal an der Burghausener Straße gefällt werden. Bis heute wird dort der Harvester noch im Einsatz sein. − Fotos: hr



Seit Montagfrüh laufen die Rodungsarbeiten an der Waldfläche neben der Burghausener Straße mitten in Traunreut (Landkreis Traunstein). Dabei zeigt sich, dass die Warnungen von Stadtgärtnermeister Robert Kratzer vor den umsturzgefährdeten Bäumen dort begründet waren: "Fast jeder Baum ist stockfaul", erklärte ein Arbeiter vom Maschinenring Traunstein gestern vor Ort. (Video am Ende des Artikels)

Stockfaul ist die übliche Bezeichnung für Rotfäule von Bäumen, die im Stamminneren Schaden anrichtet. Der Baum wird von innen hohl und droht von starken Stürmen umgeworfen zu werden. An der Burghausener Straße gab es diese Folgen schon zu beobachten. Anfang 2010 war beispielsweise ein Baum bei einem Sturm auf ein Hausdach gefallen, 2015 landeten zwei weitere Bäume neben dem Anwesen.



Diese Baumstürze waren einer der Gründe, warum jetzt der unsichere Waldstreifen zwischen den Anwesen (darunter auch das AWO-Seniorenzentrum) gerodet wird. Die Fällarbeiten dauern noch bis zum heutigen Mittwoch an. Die Arbeiter vor Ort appellieren dringend an die Passanten, die abgesperrten Bereiche nicht zu betreten. Nachdem Uneinsichtige sogar zwischen den Zäunen bei laufenden Fällarbeiten in das Areal eingedrungen sind, wurden Posten abgestellt, die das nun verhindern.

Video: Rodungsarbeiten in Traunreut

