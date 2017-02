Trotz unbefristeten Jobs droht Hameed Noori die Abschiebung

Das Damoklesschwert der Abschiebung schwebt ständig über Hameed Noori, obwohl er schon seit 22 Monaten in Deutschland lebt und einen unbefristeten Job bei einer Werbeagentur gefunden hat. − Foto: geg Das Damoklesschwert der Abschiebung schwebt ständig über Hameed Noori, obwohl er schon seit 22 Monaten in Deutschland lebt und einen unbefristeten Job bei einer Werbeagentur gefunden hat. − Foto: geg



Eigentlich ist er erst 28, und sein Name lautet auch anders. Aber als Hameed Noori vor 22 Monaten nach Deutschland kam, registrierten ihn die Behörden als 34-jährigen. Mit diesem Fehler amtlicherseits kann er gut leben. Und das mit dem nicht ganz richtig übertragenen Namen empfindet er auch nicht als tragisch. Überhaupt ist Hameed sehr glücklich in Deutschland. Er will hier bleiben und sich eine Zukunft aufbauen. "Ich glaube an Deutschland und meine Chance hier", ist der Afghane überzeugt.

Nach acht Monaten völliger Untätigkeit nach seiner Ankunft in Oberbayern hat sich Hameed selbst geholfen: Er suchte und fand Arbeit bei einer Werbeagentur, wo er angesichts seiner Erfahrungen als IT-Manager und wegen seiner guten Englischkenntnisse sehr willkommen ist. Seit Januar hat Hameed einen unbefristeten, normal dotierten Arbeitsvertrag bei der Werbeagentur "WerbeAlm" in Prien am Chiemsee, dessen Chef ihn sehr mag und sich enorm für ihn einsetzt.

Viele Vorzeichen stehen also gut, aber unter dem Strich hat Hameed Noori in Deutschland immer noch nur eine Aufenthaltsgestattung. Von der bis zur ersehnten Aufenthaltsgenehmigung ist es wohl noch ein weiter Weg, weil Afghanistan derzeit als sicheres Herkunftsland gilt – von Kriminellen war Hameed dort massiv bedroht worden, er werde getötet. Darum will er niemals mehr nach Afghanistan zurückgehen: "Da sterbe ich lieber in Deutschland."

