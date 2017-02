Egon Kraus ist jetzt Ehrenvorsitzender des TSV Fridolfing

Egon Kraus freut sich über seine Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Sein Nachfolger Michael Lapper (rechts) überreichte ihm eine Urkunde. −Foto: Oswald Egon Kraus freut sich über seine Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Sein Nachfolger Michael Lapper (rechts) überreichte ihm eine Urkunde. −Foto: Oswald



Die Jahreshauptversammlung des TSV Fridolfing hat im Gasthaus Wimmer stattgefunden. Der Vorsitzende Michael Lapper gab sich in seinem Jahresbericht zunächst augenzwinkernd fassungslos: "Es war für viele unvorstellbar, doch es ist geschehen." Egon Kraus habe sich als Vorsitzender verabschiedet. Er, Lapper, habe nun übernommen und wusste zuerst nicht, was überhaupt auf ihn zukomme. Zuschüsse beantragen, Versicherungen prüfen, Bankangelegenheiten klären und viele Aufgaben mehr standen auf einmal auf seiner To-do-Liste.

Nach der ersten Vorstandssitzung, die über vier Stunden gedauert habe, habe er mit "Entsetzen" festgestellt, dass Kraus sogar den Hallenbelegungsplan erstellte, sich um Spenden und noch viel mehr kümmerte. Dieses Arbeitspensum sei fast übermenschlich gewesen. Er habe diese Aufgaben im vergangenen Jahr auf mehrere Personen verteilt. Kraus wurde am Ende der Versammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Außerdem habe man einige Dinge geändert, führte Lapper fort. Man habe unter anderem jede Abteilung des TSV ein neues Logo gestalten lassen. Diese werden in Zukunft die Trikots, Käppies, Sporttaschen und Ähnliches zieren. Das soll den Wiedererkennungswert steigern. Man habe in diesem Zug auch die Internetseite des TSV komplett neu gestaltet. Jede Sparte habe eine eigene Unterseite, auf der unter anderem Veranstaltungen und Berichte ersichtlich seien. Lapper appellierte an die Abteilungsleiter, diese Seiten auf dem neuesten Stand zu halten.

Ein weiterer großer Punkt war der Zustand der Tartanbahn. Der aufgespritzte Belag habe sich teilweise von der Teerschicht gelöst, sei aufgewellt und teils sogar gerissen. Die ausführende Firma werde den Schaden ausbessern, ohne dass dem Verein Mehrkosten entstehen. − mosMehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 15. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.