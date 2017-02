Langläufer wird am Lödensee erst beschimpft und dann getreten

Ein 67-jähriger Langläufer wurde von einem anderen Sportler am Dienstagnachmittag am Lödensee erst beleidigt und dann geschlagen. −Symbolfoto: dpa Ein 67-jähriger Langläufer wurde von einem anderen Sportler am Dienstagnachmittag am Lödensee erst beleidigt und dann geschlagen. −Symbolfoto: dpa



Weil er beschimpft und getreten wurde, hat ein 67-jähriger Langläufer aus dem Landkreis Rosenheim am Dienstag gegen 13 Uhr Polizeinotruf gerufen.

Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Langlaufloipe am Lödensee in Richtung Ruhpolding (Landkreis Traunstein) unterwegs. Der 67-Jährige machte einen entgegenkommenden Langläufer darauf aufmerksam, dass er in der falschen Spur fuhr. Daraufhin wurde er von dem Gegenüber auf das Übelste beschimpft. Der 67-Jährige stieg aus der Spur aus, um den anderen durchzulassen. Dabei kam er ins Straucheln und fiel hin.

Der Täter blieb neben dem am Boden Liegenden stehen und schlug plötzlich mit den Stöcken auf ihn ein. Danach schnallte er seine Skier ab und trat noch mit den Füßen gegen sein Opfer. Der Geschädigte konnte die Angriffe zum Glück abwehren, sodass er nicht schwerer verletzt wurde.

Nachdem der 67-Jährige die Polizei verständigte, flüchtete der Täter. Eine Zeugin, die den Vorfall mitbekommen hat, konnte jedoch eine gute Personenbeschreibung abgeben.

Der Täter soll ca. 65 Jahre alt ein, schlank und ist ca. 170 cm groß. Er trug eine schwarzblaue Langlaufbekleidung, eine dunkle Mütze und graue Rossignol Langlaufschuhe. Der Täter fuhr in Richtung Seegatterl weiter. − pnp