Pärchen außer Rand und Band: Lautstarker Beziehungsstreit an der Alz

Dramatische Szenen haben sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Weg am Alzkanal zwischen dem Brezensteg und der B299-Brücke in Trostberg (Landkreis Traunstein) abgespielt. Ein 30-Jähriger und eine 22-Jährige, beide aus dem nördlichen Landkreis Traunstein, stritten sich heftig, und laut Zeugenaussagen schlug der Mann auf die Frau ein. Zahlreiche Passanten beobachteten die Auseinandersetzung und riefen die Polizei.

Laut Polizeibericht stellten die Beamten vor Ort fest, dass beide Partner aufeinander losgingen. Im Beisein der Polizei konnte nur der 30-Jährige einigermaßen beruhigt werden. Das Verhalten seiner 22-jährigen Freundin hingegen ließ darauf schließen, dass der Streit schnell wieder aufflammen würde, sobald die Einsatzkräfte abrückten. Aus diesem Grund wurde die junge Frau in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle mitgenommen. Nach etwa einer halben Stunde wurde sie wieder entlassen, da sie sich einigermaßen beruhigt hatte.

Kurz nach 17 Uhr erreichten die Polizei allerdings erneut Mitteilungen darüber, dass die beiden aggressiven Partner im Bereich des Busbahnhofs großes Aufsehen erregten. Die Streife der Trostberger Polizei forderte kurz nach Eintreffen sogar noch Unterstützung bei den Traunreuter Kollegen an, da nun beide Streithähne nicht mehr zu beruhigen waren. Die Beamten nahmen nun beide in Gewahrsam. Die 22-Jährigen wurde laut Polizeibericht in eine Klinik eingewiesen. Ihr Freund konnte danach alleine den Heimweg antreten. Verletzt wurden beide Beteiligten nur geringfügig. Verdacht auf Alkoholkonsum bestand nicht. − luh