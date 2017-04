Der Wanderpokal bleibt: Wonneberg gewinnt KSK-Schießen

Da der Wanderpokal nach dem jüngsten Vergleichsschießen in den Besitz der KSK St. Leonhard überging, stiftete Wonnebergs Bürgermeister Martin Fenninger (rechts) einen neuen Pokal. Diesen übergab er an Franz Fenninger, Vorsitzenden der KSK. − Foto: Aßmann Da der Wanderpokal nach dem jüngsten Vergleichsschießen in den Besitz der KSK St. Leonhard überging, stiftete Wonnebergs Bürgermeister Martin Fenninger (rechts) einen neuen Pokal. Diesen übergab er an Franz Fenninger, Vorsitzenden der KSK. − Foto: Aßmann



Bereits seit 1988 veranstalten die Krieger- und Soldatenkameradschaften aus St. Leonhard, Neukirchen und Surberg das Drei-Vereine-Schießen mit Kleinkalibern auf dem Schießstand in Langmoos. Wie in den Jahre zuvor übernahm bei dieser 30. Ausgabe des sportlichen Vergleichs der Vorjahressieger die Organisation. Heuer waren die St. Leonharder, die 2016 den Wanderpokal mitnahmen, an der Reihe.

Mehr als 50 Schützen beteiligten sich an dem Wettkampf. Gewertet wurden jeweils die zehn besten Schützen der Kameradschaften, wobei St. Leonhard erneut souverän mit 982 Ringen die Nase vorn hatte. Surberg erzielte 962 Ringe, Neukirchen brachte es auf 946 Ringe. Somit bleibt der Wanderpokal, den 2007 der damalige Bürgermeister Josef Mayr gestiftet hatte, endgültig in Wonneberg. Die besten Schützen der KSK St. Leonhard waren mit jeweils 100 Ringen Dietmar Siglbauer, Michael Eder und Josef Mühlthaler jun. Den Tagessieg sicherte sich Siglbauer aufgrund der Anzahl der "Zehner". Bei den Surbergern erreichte Josef Thullner mit 99 Ringen das beste Ergebnis, bei der KSK Neukirchen war Florian Abstreiter nicht zu schlagen (100 Ringe).