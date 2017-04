Trostberger Musik-Talente glänzen bei "Jugend musiziert"

Mit der Bestwertung von 25 Punkten das Ticket für das Bundesfinale von "Jugend musiziert" gelöst: Manuel Lauerer (15), freudestrahlend bei Sonnenschein nach seiner Glanzleistung in Bad Kissingen zusammen mit seiner Klavier-Lehrerin Rebekka Thois. - Fotos: privat Mit der Bestwertung von 25 Punkten das Ticket für das Bundesfinale von "Jugend musiziert" gelöst: Manuel Lauerer (15), freudestrahlend bei Sonnenschein nach seiner Glanzleistung in Bad Kissingen zusammen mit seiner Klavier-Lehrerin Rebekka Thois. - Fotos: privat



Dass sie den Bogen raus und die Tasten im Griff haben, hatten sie schon beim Regionalwettbewerb im Februar in Traunstein eindrucksvoll bewiesen. Jetzt haben sich die Talente der Musikschule Trostberg aber noch einmal selbst übertroffen. Beim Landesfinale von "Jugend musiziert" in Bad Kissingen schaffte Manuel Lauerer (15) am Klavier die maximale Punktzahl von 25. Ebenfalls mit der Bestwertung die Weiterleitung zum Bundesfinale an Pfingsten in Paderborn erspielte sich Theresa Seeholzer (16) – im Violin-Duo an der Seite von Gesine Hadulla aus Traunstein.

Die Jury zeigte sich beeindruckt davon, wie ausdrucksstark und traumwandlerisch sicher Manuel Lauerer die zwei Chopin-Etüden und die Stücke von Joseph Haydn und Claude Debussy in seinem gut 17-minütigen Vortrag spielte. "Dass es, wie in Traunstein, nochmal 25 Punkte werden, hätte ich aber nie gedacht", freute sich der Wäschhausener, der in die 9. Klasse des Hertzhaimer-Gymnasiums geht. Der Lohn für das fleißige Üben und Feilen unter Anleitung seiner Klavierlehrerin Rebekka Thois: Anfang Juni darf der 15-Jährige nun beim Bundesfinale in Paderborn (Nordrhein-Westfalen) antreten. Manuel Lauerer war einer von nur zwei Jung-Pianisten, die in der Altersgruppe IV (39 Teilnehmer) mit der Höchstpunktzahl bewertet wurde.



Theresa Seeholzer (16, rechts) brillierte an der Seite von Gesine Hadulla (Mitte) im Violin-Duo. Ihre Partnerin aus Traunstein schaffte sogar das Kunststück, noch ein weiteres Mal die Höchstpunktzahl einzufahren – im Duo mit ihrer Schwester Antonia (Kontrabass, links). Theresa Seeholzer (16, rechts) brillierte an der Seite von Gesine Hadulla (Mitte) im Violin-Duo. Ihre Partnerin aus Traunstein schaffte sogar das Kunststück, noch ein weiteres Mal die Höchstpunktzahl einzufahren – im Duo mit ihrer Schwester Antonia (Kontrabass, links).



Zum zweiten Mal für das Bundesfinale qualifiziert hat sich Theresa Seeholzer. Vor drei Jahren hatte sie im Streichquartett 23 Punkte im Landesfinale geschafft. Diesmal setzte sie im Geigen-Duo mit Gesine Hadulla nochmal einen drauf und eroberte die Höchstpunktzahl. Und das, obwohl die 16-Jährige die Woche vorher grippekrank war. "Aber sie hat die Zähne zusammengebissen und sich ja schon am Donnerstag aus dem Bett gekämpft, weil sie unbedingt im Orchester beim Frühlingskonzert des Hertzhaimer-Gymnasiums mitspielen wollte", berichtet ihre Mutter Birgit Seeholzer und bezeichnet es als Glücksfall, dass ihre Tochter schon mit fünf Jahren mit dem Unterricht bei Geigenlehrerin Brigitte Schmid begann.

Die Pädagogin der Musikschule Trostberg ist seit Jahrzehnten eine Talentförderin der Extraklasse. So erreichte in Bad Kissingen auch ihr Trio mit Johanna Sattler (Violoncello, Trostberg), Aurélie Baubin (Violine, Traunstein) und Klara Heiler (Violine, Traunstein) einen 1. Preis mit 23 Punkten – in der jüngsten Altersgruppe II , in der es keine Weiterleitung gibt. In der Altersgruppe III das Ticket für Paderborn gelöst hat ihr Quartett mit Michaela Sattler (Trostberg, Violine), Franziska Deser (Tittmoning, Violine), Theresa Popp (Piding, Viola) und Katharina Lang (Teisendorf, Violoncello). Das allerdings mit einem kleinen Umweg. Denn aus terminlichen Gründen – Katharina Lang absolviert seit zwei Wochen einen Schüleraustausch mit den USA – durften die Vier schon vorher beim baden-württembergischen Landesfinale in Heidenheim antreten und erreichten dort einen 1. Preis mit 23 Punkten.

Und noch mit einem weiteren Klavier-Talent war die Musikschule Trostberg in Bad Kissingen vertreten: Felix Ecker (16) holte in der Altersgruppe V mit 20 Punkten einen 2. Preis. - tt

Ausführliche Berichte zu "Jugend musiziert" lesen Sie am 12. April im Lokal- und Kulturteil der Heimatzeitung.