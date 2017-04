Pettinger Radler waren fleißig – Alfons Gröbner hört im Vorstand auf

Mit einem Geschenk verabschiedete Christian Leitenbacher Alfons Gröbner, der seit der Vereinsgründung vor zehn Jahren Zweiter Vorsitzender war. − Foto: Albrecht Mit einem Geschenk verabschiedete Christian Leitenbacher Alfons Gröbner, der seit der Vereinsgründung vor zehn Jahren Zweiter Vorsitzender war. − Foto: Albrecht



Seit zehn Jahren gibt es den Verein "Radlpower" Petting. Zu diesem Jubiläum hatte der Vorsitzende, Christian Leitenbacher, für die Jahreshauptversammlung im Gasthaus Riedler Mappen gefertigt, in denen die Geschichte des Radsportvereins Petting dokumentiert ist. Auch während der Versammlung wurde eine umfangreiche Rückschau gehalten. Zudem standen Neuwahlen an. Dazu trat die bisherige Vorstandschaft fast geschlossen wieder an – bis auf den bisherigen Zweiten Vorsitzenden Alfons Gröbner. Sein Nachfolger ist Franz Stippel.

Am 1. März 2007 sei der Verein im "Oberwirt" in Petting gegründet worden, sagte Leitenbacher. Angefangen habe er mit 23 Mitgliedern – inzwischen sind 122 Radler in "Radlpower" organisiert. Von Anfang an habe der Verein jedes Jahr, entweder mit den Mountainbikes oder den Rennrädern, einen oft mehrtägigen Ausflug unternommen.

Schon im Jahr 2007 sei es dabei mit dem Rennrad für drei Tage nach Südtirol gegangen, erinnerte Leitenbacher. Auch in den Folgejahren unternahmen die Pettinger Radler Touren in die Schweiz, in die österreichischen Berge, nach Italien und Slowenien. Daneben unternahm der Verein viele Tagestouren mit Mountainbikes und Rennrädern und beteiligte sich an Rennen wie der Wendelstein-Rundfahrt, bei der die Pettinger bisher jedes Jahr mit 17 bis 31 Teilnehmern vertreten waren. Seit 2008 organisiert Alfons Gröbner außerdem "Genussfahrten".