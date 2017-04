Mit Stammzellenspende zum Lebensretter

Durch einen kleinen Schlauch in der Armbeuge fließt das Blut Matthias Klanerts in einen Zellseperator. Darin wird es in seine Bestandteile aufgeteilt und die Stammzellen können entnommen werden. Durch den zweiten Schlauch fließt es wieder zurück. − Foto: privat Durch einen kleinen Schlauch in der Armbeuge fließt das Blut Matthias Klanerts in einen Zellseperator. Darin wird es in seine Bestandteile aufgeteilt und die Stammzellen können entnommen werden. Durch den zweiten Schlauch fließt es wieder zurück. − Foto: privat



Matthias Klanert spendet schon seit Jahren regelmäßig Blut. Um sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen, musste er nicht lange überlegen. Zwei Jahre lang ist seitdem nichts passiert, nur bei fünf Prozent der registrierten Stammzellenspender kommt es innerhalb von zehn Jahren zu einer Spende. Mittlerweile gehört Klanert zu diesen fünf Prozent: Ende März konnte ein Blutkrebs-Patient mit seinen Stammzellen behandelt werden.

Kontaktiert wurde der Hörpoldinger im Januar diesen Jahres: Er könnte die passenden Stammzellen für einen Patienten haben, jedoch müssten noch weitere Tests gemacht werden. Eine Transplantation funktioniert nur mit den Stammzellen eines "genetischen Zwillings", wobei bestimmte Gewebemerkmale entscheidend sind. Die so genannten HLA-Merkmale sind Eiweißmoleküle, die sich auf der Oberfläche von menschlichen Zellen befinden. Jeder Mensch besitzt für ihn typische Merkmale. Damit kann das Immunsystem das eigene von fremdem Gewebe unterscheiden. Sind sich die Gewebemerkmale von zwei Menschen besonders ähnlich, ist eine Stammzellenspende möglich.

Die Untersuchungen ergaben, dass Klanert der passende Spender für den Patienten sei. In 80 Prozent der Fälle werden die Stammzellen nicht aus dem Knochenmark, sondern aus dem Blut gewonnen – wie auch im Fall von Matthias Klanert. Nachdem sein Blut fünf Tage mit einem Medikament auf die Behandlung vorbereitet wurde, konnten die Stammzellen in der Bayerischen Stammzellenbank in Gauting bei München in einer dreieinhalbstündigen Prozedur aus dem Blut gewonnen werden.

Wer seine Spende erhalten hat, weiß der 37-Jährige jedoch nicht – auch nicht, ob die Transplantation geglückt ist. Eines weiß er jedoch: Für den Patienten war die Transplantation ein Kraftakt. Nachdem Klanert seine Spende zusagte, wurde der Patient auf die Transplantation vorbereitet. Eine besonders aggressive Chemotherapie tötet die eigenen, nicht richtig funktionierenden Stammzellen des Erkrankten ab. In dieser Zeit ist der Patient besonders anfällig für Krankheiten, hat aber die Chance auf eine komplette Heilung.

