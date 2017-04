Wer will sich fit für den Stadtlauf machen? Individualtraining zu gewinnen

Am 7. Juli wird Traunreut wieder zum Läufer-Mekka. Ein Leser oder eine Leserin der Heimatzeitung kann sich mit einem Individual-Training bei Werner Oberauer fit für die 7-km-Runde machen. −F.: wtz/privat Am 7. Juli wird Traunreut wieder zum Läufer-Mekka. Ein Leser oder eine Leserin der Heimatzeitung kann sich mit einem Individual-Training bei Werner Oberauer fit für die 7-km-Runde machen. −F.: wtz/privat



Der Traunreuter Stadtlauf ist eines der größten Sportevents in der Region. Vergangenes Jahr gab es eine Rekordteilnehmerzahl von mehr als 1700. Und weil nicht nur Spitzenathleten, sondern auch Hobbyläufer willkommen sind, hat die Heimatzeitung ein ganz besonderes Angebot parat: Durch ein spezielles Trainingsprogramm wird einem Leser oder einer Leserin die Teilnahme am Stadtlauf 2017 am Freitag, 7. Juli, ermöglicht.

Egal ob man die Laufschuhe zum ersten Mal schnürt oder schon Erfahrung hat – mit der richtigen Vorbereitung kann man sich auf jeden Fall fit genug für die Sieben-Kilometer-Runde mit Start und Ziel am Rathausplatz machen. "Von 0 auf 7 km" heißt deshalb das Motto, unter dem der erfahrene Läufer Werner Oberauer ein individuelles Training anbietet.

In seinem Heimatort Altenmarkt leitet der 51-Jährige schon seit vielen Jahren den TSV-Lauftreff. Er hat schon mit Anfängern wie Profis, Jugendlichen wie Senioren gearbeitet. "Wichtig ist, dass man das Training genau auf die Person abstimmt, moderat anfängt, den Konditionsaufbau richtig dosiert", sagt Oberauer. "Laufen ist kein Zauberwerk. Wenn es gut geplant ist, kann sich jeder so in Form bringen, dass die Stadtlaufrunde kein Problem ist."



Lauf-Experte Werner Oberauer. Lauf-Experte Werner Oberauer.



Wer also etwas für seine Gesundheit tun und sich in die Grundlagen des Laufsports einführen lassen will, der ist bei Werner Oberauer, dem Motor des Traunreuter Stadtlaufs, genau richtig.

Bewerben kann sich für dieses individuelle Training jeder, der mindestens 20 Jahre alt ist, keine gesundheitlichen Einschränkungen hat und am Stadtlauf teilnehmen will. Einfach eine E-Mail an info@stadtlauf-traunreut.de senden. Stichwort "Von 0 auf 7 km". Und bitte Name, Alter, Adresse und Telefonnummer angeben. Der oder die Ausgewählte wird dann schnellstmöglich informiert. Weitere Informationen unter www. stadtlauf-traunreut.de. − tt