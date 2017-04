Zur Musik Antworten finden: Passionssingen in Waging

"O Mensch, nun ist es für dich Zeit", eines der Lieder, die vom beliebten und erfolgreichen Duschlhof-Gsang vorgetragen wurde . − Foto: Sojer "O Mensch, nun ist es für dich Zeit", eines der Lieder, die vom beliebten und erfolgreichen Duschlhof-Gsang vorgetragen wurde . − Foto: Sojer



Das 6. Passionssingen in der Waginger Pfarrkirche St. Martin stand ganz im Zeichen der Geschichte Jesu Christi von "Hosianna" bis zum Ruf "Kreuzige ihn!". Die Sänger und Musiker stimmten mit Liedern und Weisen die Kirchengemeinde auf die Karwoche ein. Rezitator Siegi Götze las aus dem Evangelium und bewegte mit Texten und Versen zu innigen Gedanken.

Seit Kindheitstagen kennt jeder Gläubige die Passionsgeschichte, in der Liebe und Verrat ganz nahe beieinander liegen. "Hosianna – Hochgelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn" riefen damals die Menschen bei Christi Einzug in Jerusalem und nur wenige Tage später schrie wieder eine große Menge: "Kreuzige ihn!" Der Weg von Lobeshymnen zu den Vernichtungsrufen werde in der jetzigen Zeit immer kürzer, findet Götze.

"Wie hätten wir damals gehandelt und wie würden wir nach über 2000 Jahren handeln?" fragte Siegi Götze. "Verurteilen wir auch vorschnell oder helfen wir der Liebe zum Durchbruch? Schauen wir weg, wenn anderen Unrecht geschieht oder nehmen wir beherzt Stellung?" Jeder solle in der Passionsstunde mit den anmutigen Gesängen des Duschlhof-Gsangs und den Siegsdorfer Sängern, sowie den feinsinnigen, instrumentalen Stückerln der Ottinger Klarinetten-Musi, des Duos Siglbauer auf der Ziach und den Bläsern der 6-Egg-Musi, selbst eine Antwort für sich finden.