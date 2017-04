Nur halbe Amtszeit für Johanna Tradler – dann müssen Junge ran

Gemeindereferent Martin Riedl (links) und Bürgermeister Martin Fenninger (rechts) gratulierten der KFD-Vorstandschaft als Erste (von links) Angelika Poller, Elisabeth Spiegelsberger, Anni Lechner, Irmgard Posch, Marianne Kuglstatter (verdeckt), Johanna Tradler, Tina Poller. −Fotos: Aßmann Gemeindereferent Martin Riedl (links) und Bürgermeister Martin Fenninger (rechts) gratulierten der KFD-Vorstandschaft als Erste (von links) Angelika Poller, Elisabeth Spiegelsberger, Anni Lechner, Irmgard Posch, Marianne Kuglstatter (verdeckt), Johanna Tradler, Tina Poller. −Fotos: Aßmann



Johanna Tradler bleibt Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft St. Leonhard – allerdings nur zwei anstatt der üblichen vier Jahren. "Wenn du etwas zehn Jahre lang gemacht hast, mache es anders", zitierte die Vorsitzende anlässlich der Jahreshauptversammlung Mahatma Gandhi: "2019 habe ich das Ehrenamt zehn Jahre inne. Dann möchte ich Platz für Jüngere machen." Auch die restliche Vorstandschaft wurde vorläufig nur für zwei Jahre gewählt: Neue stellvertretende Vorsitzende ist Tina Poller, die Lisa Mühlbacher ablöste. Um die Finanzen kümmert sich in bewährter Weise Irmgard Posch. Der Posten der Schriftführerin bleibt in den Händen von Elisabeth Spiegelsberger. Angelika Poller, Anni Lechner, Marianne Kuglstatter und Maria Gebauer komplettieren die Führungsriege als Beisitzerinnen. Als Kassenprüferinnen fungieren weiterhin Marianne Eder und Irmi Fenninger.

In ihrem Rückblick rief Johanna Tradler ein "lebendiges Vereinsjahr" in Erinnerung. Am Maifeiertag wanderten die Mitglieder nach Maria Eck. Die Maiandacht wurde traditionell in Egerdach abgehalten; im Anschluss fand ein informativer Vortrag zum Thema "Effektive Mikroorganismen" statt. Das 35. Gründungsjubiläum feierte die Katholische Frauengemeinschaft St. Leonhard mit einer Grillfeier am Jugendhaus. Den Spieleabend gestaltete man gemeinsam mit den Ottinger und Waginger Frauen und ein Besuch des Riederinger Theaterzelts stand im abgelaufenen Jahr ebenfalls auf dem Programm. Rund 140 Kräuterbüscherl banden die KFD-Frauen zum Fest Mariä Himmelfahrt. In diesem Zusammenhang dankte Johanna Tradler den zahlreichen Blumen- und Kräuterspendern für ihre Gaben. Der Verkauf der Kräuterbüscherl erbrachte 530 Euro; das Geld wurde der Grundschule Wonneberg für sozial schwache Kinder gespendet. − miaMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 13. April, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.