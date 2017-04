Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine Frau nach einem Unfall in Inzell ins Krankenhaus eingeliefert werden. −Symbolfoto: dpa Mit schweren Verletzungen musste eine Frau nach einem Unfall in Inzell ins Krankenhaus eingeliefert werden. −Symbolfoto: dpa



Ein Fußgängerin ist bei einem Unfall am Donnerstagabend in Inzell (Landkreis Traunstein) schwer verletzt worden. Die 78-jährige Frau hatte am Abend eine Straße überquert und war dabei von einem Auto erfasst worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte die 78-Jährige gegen 20.30 Uhr die Adlgasser Straße überqueren. Ein 60-jähriger Autofahrer konnte nicht nehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau. Die 78-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt in die Klinik nach Traunstein gebracht. − red