Alica Heindl ist neue Traunsteiner Rosenkönigin

Die Stadt Traunstein hat eine neue Rosenkönigin: Mit rund 40 Prozent der Stimmen setzte sich Alica Heindl aus Siegsdorf gegen ihre vier Konkurrentinnen durch. Die 18-jährige Schülerin wird als neue Rosenkönigin die siebten Traunsteiner Rosentage vom 9. bis 11. Juni repräsentieren.

"Ich kann es noch immer so gar nicht richtig glauben", erzählt die 18-Jährige überglücklich im Gespräch mit unserer Zeitung. "Aber ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich gewonnen habe." Dass es am Ende tatsächlich gereicht hat, damit hat Alica nicht gerechnet. "Die Konkurrenz war nämlich ganz schön groß." So seien ihr alle Kandidatinnen sympathisch gewesen, alle hätten den Sieg verdient gehabt.

Neben der Unterstützung ihrer Familie und Freunde hatte Alica auch viele Leser der Heimatzeitung auf ihrer Seite. "Es wurden dieses Mal fast 4000 Stimmen abgegeben", sagt Thomas Miller, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, zufrieden. Er gratulierte der neuen Rosenkönigin mit einem schönen Blumenstrauß. Laut Miller entfielen fast 1600 Stimmen auf die 18-jährige Siegsdorferin. − jarEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Karsamstags-Ausgabe, 15. April 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.