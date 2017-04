Tittmoningerin (22) hat den Kampf gegen das Hungern gewonnen

Carina Lechner ist immer noch dünn, doch ihre Augen strahlen wieder. Ihr Buch soll anderen helfen, die Krankheit zu verstehen und nicht die Hoffnung aufzugeben. − Foto: privat Carina Lechner ist immer noch dünn, doch ihre Augen strahlen wieder. Ihr Buch soll anderen helfen, die Krankheit zu verstehen und nicht die Hoffnung aufzugeben. − Foto: privat



Bei einer Größe von 1,72 Meter wog sie nur noch 41 Kilo – ihre Krankheit verbot ihr das Essen. Ein Therapieplatz war nicht in Aussicht, doch sie fand ihren eigenen Weg und kämpfte sich Schritt für Schritt zurück ins Leben. Die Magersucht hat Carina Lechner aus Tittmoning (Landkreis Traunstein) überstanden, ihre Erfahrungen hält sie jetzt in dem Buch "Als ich verschwinden wollte" fest.

"Ich hatte nie ein Bild von einem Model am Kühlschrank und hab mir gedacht: ‚So will ich aussehen.‘ Ich wollte einfach ein möglichst geringes Gewicht haben, obwohl ich mich selbst schon lange nicht mehr schön fand." Carina Lechner aus Wies bei Tittmoning hat in ihrem Leben schon viel durchgemacht – sie litt an Bulimie und Magersucht. Um ihre Krankheit aufzuarbeiten, schrieb sie das Buch "Als ich verschwinden wollte – meine Hungerjahre". Damit fand sie ihre persönliche Therapie.



Durch Stress in der Arbeit und Schwierigkeiten im Privatleben verschärften sich die Ernährungsprobleme: Mit 18 Jahren aß sie ihre Sorgen wörtlich in sich hinein. Um nicht weiter Gewicht zuzulegen, reagierte sie auf die immer stärker werdenden Fressattacken mit Erbrechen. Die Bulimie sah man der Auszubildenden kaum an: "Scheinbar blieb immer noch genug in meinem Magen, denn damals hatte ich noch ein relativ normales Gewicht", sagt sie. Ihre Mutter aber schöpfte Verdacht. "Einmal habe ich vergessen, die Badezimmertür abzusperren, und meine Mama hat mich beim Erbrechen erwischt", erzählt sie. Für Lechner war das eine Blamage, sie wollte sich die Bulimie vor ihrer Mutter nicht eingestehen.

Von der Bulimie zur Magersucht

Der Auszug aus dem Elternhaus, die Trennung von ihrem Freund und ein Arbeitsplatzwechsel machten ihr zu schaffen: "Ich hatte damals alles so satt, auch das Essen. Deswegen habe ich einfach ganz damit aufgehört." Die Bulimie beschreibt Lechner als etwas Aggressives: "Es war wie ein Kampf zwischen Essen und Nicht-Essen." Die Magersucht sei anders gewesen: Sie machte es sich zur Aufgabe, immer weniger zu sich zu nehmen. Die Folgen wurden schnell deutlich. Innerhalb der vier Monate, die Lechner in ihrer eigenen Wohnung lebte, sank ihr Gewicht bei einer Größe von 1,72 Meter auf 41 Kilo.

In diesem Moment habe sie etwas realisiert: Um gesund zu werden, musste sie selbst auch aktiv werden – von alleine werde sie nicht gesund. Plötzlich sei sie voller neuem Mut und Tatendrang gewesen, erzählt sie. Sie rief ihre Mutter an und kündigte sich für den kommenden Morgen zum Frühstück an. "Das hört sich jetzt so easy an, aber als ich vor dem Essen saß, hatte ich Panik", so die junge Frau. An diesem Morgen aß sie eine halbe Dinkelsemmel mit Frischkäse und Schnittlauch und trank einen Milchkaffee.

Ein Frühstück als Startschuss

Das Frühstück war der Startschuss für ihre Genesung: Sie zog aus der kleinen Wohnung in Siegsdorf aus und zurück zu ihrer Familie, jetzt lebt sie mit ihrer Mutter in Wies bei Tittmoning. In der Arbeit meldete sie sich krank – um endlich gesund zu werden. Obwohl Lechner sich bei einigen Therapeuten vorstellte, wurde sie mit keinem von ihnen warm. Sie fand ihren ganz eigenen Weg: das Schreiben.

