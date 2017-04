Streit unter Asylbewerbern löst Polizei-Großeinsatz aus - Zwei Verletzte

Zu einer Auseinandersetzung in einem Asylbewerberheim ist in der Nacht zum Sonntag ein Großaufgebot der Polizei ausgerückt. | Foto: Symbolbild Mertl Zu einer Auseinandersetzung in einem Asylbewerberheim ist in der Nacht zum Sonntag ein Großaufgebot der Polizei ausgerückt. - Foto: Symbolbild Mertl



Eine Auseinandersetzung in einem Asylbewerberheim in der Tachinger Straße in Traunreut (Landkreis Traunstein) hat in der Nacht zum Ostersonntag einen Polizeigroßeinsatz ausgelöst. Das bestätigte am Sonntagmorgen das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsdiums mitteilte, seien zwei Bewohner des Asylbewerberheims in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Beide seien dabei verletzt worden, so der Sprecher. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt. Nähere Angaben zu dem Vorfall wollte der Polizeisprecher noch nicht machen.

Die Kripo Traunstein ermittelt nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Weitere Informationen sollen noch am Sonntag bekanntgemacht werden. - pnp