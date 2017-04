22-Jähriger gerät ins Schleudern und kracht in Gegenverkehr

− Foto: Symbolbild dpa − Foto: Symbolbild dpa



Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße TS 6 in Bernhaupten (Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein) ereignet. Ein 22 Jahre alter Seebrucker ist mit seinem Kleintransporter von Bergen aus kommend am Ortseingang von Bernhaupten in einer Linkskurve ins Schleudern geraten. Er schleuderte in den Gegenverkehr, wo er mit dem Auto eines 32 Jahre alten Amerikaners kollidierte.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Am Kleintransporter des Seebruckers wurde zudem festgestellt, dass die Vorderreifen nahezu kein Profil mehr hatten und der Termin zur Hauptuntersuchung bereits seit längerem abgelaufen war.

Den 22-Jährigen erwartet jetzt ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und mehrerer Ordnungswidrigkeiten. Gegen den Halter wird zudem ein Bußgeldverfahren wegen des Hauptuntersuchungs-Verstoßes eingeleitet. − pnp