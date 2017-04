Wohnwagen am Waginger See brennt: Mehrere Personen verletzt

Mit starker Rauchentwicklung hatten die Feuerwehr-Aktiven zu kämpfen. − Foto: FDL/Lamminger Mit starker Rauchentwicklung hatten die Feuerwehr-Aktiven zu kämpfen. − Foto: FDL/Lamminger



Am Ostersonntag geriet gegen 10.15 Uhr ein Wohnwagen auf dem Campingplatz Gut Horn in Tettenhausen in Brand. Vier Personen befanden sich laut einem Bericht der Polizei Laufen in dem Camping-Wagen, als auf einmal eine Stichflamme aus der elektrischen Heizung kam. Sie konnten sich rasch aus dem Wohnwagen retten und erlitten nur leichte Rauchgasvergiftungen. Ein zu Hilfe eilender Nachbar versuchte sofort, das Feuer zu löschen, und wurde dabei ebenfalls leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle Beteiligten vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Feuerwehren aus Tettenhausen, Taching am See und Lampoding löschten den Brand schließlich. Die Helfer waren mit rund 45 Aktiven vor Ort. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein technischer Defekt an der elektrischen Heizung zum Brand geführt. Am Wohnwagen entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. − red