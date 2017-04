Lieferwagen fährt in Erdwall in kippt um - Fahrer leicht verletzt

− Foto: Hasenbein, BRK BGL − Foto: Hasenbein, BRK BGL



Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat sich am Ostersonntag gegen 12.45 Uhr auf der Staatsstraße 2104 bei Maulfurth im Gemeindegebiet von Saaldorf-Surheim (Landkreis Berchtesgadener Land) ereignet. Ein 48-jähriger Traunsteiner fuhr mit seinem VW-Bus von Freilassing in Richtung Waging am See, als er auf Höhe Maulfurth aufgrund regennasser Fahrbahn ins Rutschen geriet. Er versuchte gegenzulenken, fuhr über die Gegenfahrbahn und kam dann nach links von der Straße ab. Dort fuhr er in einen Erdwall, wodurch der VW-Bus umkippte und auf der Fahrerseite liegen blieb.

Der 48-Jährige konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und kam nach erster Einschätzung des Roten Kreuzes mit leichten Verletzungen davon. Er wurde in die Kreisklinik Freilassing eingeliefert, dann aber später in die Kreisklinik Bad Reichenhall verlegt.

An seinem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Saaldorf im Einsatz. Sie musste ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten binden. Der Unfall wurde von der Polizei Freilassing aufgenommen. − pnp