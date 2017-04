Am Ostersonntag: Frau findet geköpften Hasen - Polizei ermittelt

− Foto: Symbolbild pnp − Foto: Symbolbild pnp



Schock in Palling (Landkreis Traunstein): Eine Anwohnerin hat am Ostersonntag in der Chiemgaustraße dort einen geköpften Hasen unter ihrem Auto vorgefunden. Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Laufen unter der 08682/89880 zu melden.