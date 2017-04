Bayerns schönste Pferdewallfahrt

Die aufgeweichte Wiese vor dem Ettendorfer Kircherl wurde mehr und mehr zur Herausforderung für Ross und Reiter, doch alle meisterten den Umritt trotz des Regenswetters in gewohnter Weise. − Fotos: awi Die aufgeweichte Wiese vor dem Ettendorfer Kircherl wurde mehr und mehr zur Herausforderung für Ross und Reiter, doch alle meisterten den Umritt trotz des Regenswetters in gewohnter Weise. − Fotos: awi



Es waren dennoch viele Besucher, die am Ostermontag nach Traunstein gekommen waren, um den Georgiritt zu sehen – auch wenn sich so mancher wohl vom bis in den späten Vormittag dauernden Regen abhalten lies. Und auch einige Pferdebesitzer schreckte wohl das Wetter ab, was sich an einer deutlich reduzierten Teilnehmerzahl von 284 Pferden zeigte. Diejenigen, die da waren – Besucher und Mitwirkende – brauchten es nicht bereuen. Der Traunsteiner Georgiritt war wie gewohnt ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender.

Am Stadtplatz und entlang der teilweise gesperrten Straßen von der Stadtmitte Richtung Ettendorf standen hunderte von Georgiritt-Besuchern. Viele hatten an ihrer Jacke neben dem aktuellen auch die Abzeichen der vergangenen Jahre befestigt und zeigten sich damit als jährlicher Dauerbesucher. Auch für Osterurlauber in der Region war die größte Pferdewallfahrt Bayerns eine Attraktion.

Auf dem Traunsteiner Stadtplatz zogen wie gewohnt pünktlich um 9.30 Uhr die Fanfarenbläser, Trommler und Pfeifer mit den Landsknechten ein. Für die richtige Stimmung hatte im Vorfeld die Traunsteiner Stadtmusik gesorgt, die die Wartenden musikalisch aufwärmte. Der Schwertertanz ist einer der beiden Höhepunkte beim Traunsteiner Georgiritt. Mit dieser über 400 Jahre zurückreichenden Tradition wird der Sieg des Frühlings über den Winter symbolisiert.

Der Herold hob seinen Stab und gab unter dem Geläut aller Kirchenglocken in Traunstein das Zeichen zum Aufbruch für die Züge mit ihren festlich geschmückten Pferden und Kutschen, historischen Gruppen und Musikkapellen. Hinauf nach Ettendorf ging es, an den vielen Wartenden vorbei zur Segnung von Ross und Reiter an der spätgotischen Wallfahrtskirche St. Veit und Anna.