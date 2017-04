Felsenkeller-Party: Ein Stück Ibiza im Chiemgau

Als Publikumsmagnet und Kultstätte für Feiernde aus nah und fern erwies sich einmal mehr die Felsenkeller-Osterparty unterhalb des Steiner Hochschlosses. − Fotos: mmü Als Publikumsmagnet und Kultstätte für Feiernde aus nah und fern erwies sich einmal mehr die Felsenkeller-Osterparty unterhalb des Steiner Hochschlosses. − Fotos: mmü



Der Veranstalter der Felsenkeller-Party hatte viel versprochen: "Erlebt ein Stückchen Ibiza mitten im Chiemgau – Emotionen bis zum Maximum. In einer Nacht zum Tanzen, Feiern, Trinken, Flirten, Flanieren, Posen und Ausrasten". Er hatte nicht zu viel versprochen: Schon gegen 20 Uhr strömten die ersten Partyhungrigen auf das rund 3000 Quadratmeter große Gelände der Schlossbrauerei in Stein an der Traun, Landkreis Traunstein, und spätestens um 22.30 Uhr ging die Post ab.

DJ Gigi als Haupt-Act und DJ Chriss Hill als Support sorgten dafür, dass das Stimmungsbarometer in die Höhe ging und die Hütte kochte. DJ Tropical mischte ebenfalls auf dem Mainfloor mit, und DJ Sandfox heizte im nur anfangs leicht unterkühlten Ü-30-Zelt ein. Das bestens aufgelegte Publikum dankte es mit vollem Tanzeinsatz. Mit den modernen Visual-Sound-Designs gelang es dem Felsenkeller-Team einmal mehr, neue Maßstäbe zu setzen. Man konnte die Musik nicht nur hören, sondern auch spüren und sehen.

Bestens angenommen wurden auch die neuen Privat-Lounges zum Abkühlen und Kräfte tanken. Buntes Partyvergnügen mit garantiertem Glamour- und Flirt-Faktor, hochkarätigem Flair, Spektakel und heißen Klängen. Die Karten für den einladenden VIP-Bereich waren bereits im Vorverkauf alle weg und zwischenzeitlich hieß es an der Abendkasse sogar: "Komplett ausverkauft".

"Wegen des Regenwetters mussten wir wegen der erreichten Kapazitätsgrenze der Felsenkellerhalle das Ü30-Zelt für alle zugänglich machen", betonte der Veranstalter. Das Sicherheitskonzept sei voll aufgegangen und es habe keine Zwischenfälle gegeben. Erleben, Wohlfühlen und Feiern hätten bei der "attraktivste Party des Chiemgaus" wieder an erster Stelle gestanden, so das Felsenkeller-Team. Das Programmt für Jung und Junggebliebene ließ kaum Wünsche offen. Damit die Partygäste nach dem Feier-Marathon auch wieder gut nach Hause kamen, hatte man in bewährter Weise einen Bus-Shuttle eingerichtet. − mmü