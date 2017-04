Einsatz für Frieden "dringender denn je"

Rund 150 Teilnehmer protestierten beim Ostermarsch am Karsamstag in Traunstein gegen Kriegstreiberei und Waffenlieferungen und für eine Willkommenskultur für Flüchtlinge. − Foto: he

Rund 150 Teilnehmer protestierten beim Ostermarsch am Karsamstag in Traunstein gegen Kriegstreiberei und Waffenlieferungen und für eine Willkommenskultur für Flüchtlinge. − Foto: he