Brand in Pension: Zwei Leichtverletzte, 10000 Euro Schaden

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Rund 10000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte hat ein Brand in einer Pension in Grassau (Lkr. Traunstein) gefordert.

Am Montag gegen 20.15 Uhr wollte ein 38-jähriger Urlaubsgast den Holzofen befeuern. Infolge einer Unachtsamkeit, so die Polizei Grassau, kam es zu einem Brand im Umfeld des Ofens. Diesen konnte der 38-Jährige mit einem Feuerlöscher stoppen. Jedoch waren die Räume im gesamten oberen Gebäudeteil stark verraucht, so dass 25 Feuerwehrleute mit Atemschutz anrücken mussten. Sie belüfteten das Stockwerk und stellten sicher, dass sich keine Personen mehr in den verrauchten Zimmern aufhielten. Zwei Personen erlitten leichte Rauchvergiftungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Einige der Gästezimmer wurden durch den Rauch unbewohnbar. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. − obb