13-Jährige Astenerin bei "Jugend musiziert" im Bund: "Muss sitzen"

Seit Oktober spielen (von links) Michaela Sattler, Franziska Deser, Theresa Popp und Katharina Lang im Quartett zusammen. − Foto: red Seit Oktober spielen (von links) Michaela Sattler, Franziska Deser, Theresa Popp und Katharina Lang im Quartett zusammen. − Foto: red



Dass es so gut laufen würde, hatte Franziska Deser nicht erwartet. Zwar spielt die 13-Jährige aus Nonnreit bereits seit acht Jahren die Geige, tritt seit 2011 beim "Jugend musiziert"-Wettbewerb auf. Aber so erfolgreich wie heuer war sie noch nie: Denn zusammen mit Violonistin Michaela Sattler aus Trostberg, Bratschen-Spielerin Theresa Popp aus Piding und Cellistin Katharina Lang aus Teisendorf darf sie an Pfingsten zum Bundeswettbewerb in Paderborn (Nordrhein-Westfalen). "Ich bin voll froh", sagt sie, "ich habe nicht gedacht, dass wir das schaffen."

Der 1. Preis mit 23 von 25 Punkten in der Altersgruppe III im Landeswettbewerb ist auch deswegen beachtlich, weil das Quartett erst seit Oktober zusammen spielt. Vor dem Landesfinale in Heidenheim in Baden-Württemberg – die Mädchen traten im Nachbar-Bundesland an, weil Lang inzwischen einen Schüleraustausch mit den USA absolviert – probten die vier Streicherinnen jeden zweiten Samstag mit ihrer Lehrerin Brigitte Schmid am Mozarteum in Salzburg.

Bis Pfingsten sei Katharina Lang wieder aus den Vereinigten Staaten zurück, erklärt ihre Quartett-Kollegin, sodass die Besetzung in Paderborn die gleiche wie in Heidenheim sei. "Bis dahin versuchen wir, ein paar Sachen zu verbessern", blickt Deser voraus. "Das Zusammenspiel, und dass jeder seine Stücke richtig gut kann. Das muss sitzen." − smbMehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 19. April, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.