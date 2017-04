Als souveräner Schiedsrichter mittendrin im DEL-Finale

Bekamen auch von den beiden Mannschaften eine souveräne Leistung bescheinigt: Die Schiedsrichter-Finalcrew mit Marian Rohatsch (2. v. links), seinem "Co" Daniel Piechaczek und den Linesmen Andreas Kowert (links) und Joep Leermakers (rechts). − Foto: privat Bekamen auch von den beiden Mannschaften eine souveräne Leistung bescheinigt: Die Schiedsrichter-Finalcrew mit Marian Rohatsch (2. v. links), seinem "Co" Daniel Piechaczek und den Linesmen Andreas Kowert (links) und Joep Leermakers (rechts). − Foto: privat



Begeisterndes Eishockey boten die fünf Spiele der DEL-Finalserie, in der der EHC Red Bull München seinen Meistertitel gegen die Wolfsburg Grizzlys verteidigt hat. An das hohe Niveau angepasst haben sich auch die insgesamt vier Hauptschiedsrichter. Einer davon war Marian Rohatsch aus Katzwalchen bei Palling (Lkr. Traunstein).

Der frühere Eishockey-Zweitligaprofi zählt mit seinen erst 33 Jahren schon zu den besten deutschen Schiedsrichtern. Der Lohn: Erstmals kam Marian Rohatsch in einer Finalserie zum Einsatz. Spiel 2 in Wolfsburg und Spiel 3 in München durfte er an der Seite von Daniel Piechaczek (Landsberg) leiten. "Das ist schon eine Ehre und ein ganz besonderes Gefühl, wenn man da auf dem Eis steht und die Nationalhymne hört", sagt der 33-Jährige, der schon weit über 200 DEL-Spiele auf dem Buckel hat. "Dass es in beiden Partien sehr gut gelaufen ist, freut einen dann umso mehr." Sowohl von den Roten Bullen als auch den Grizzlys habe es nur positive Rückmeldungen gegeben.



Imposantes Vorprogramm mit Nationalhymne – das gibt es in den DEL-Play-Offs nur in der Finalserie. Mittendrin im live auf Sport1 übertragenen Geschehen war Marian Rohatsch (33) aus Palling, hier als Hauptschiedsrichter (2. von rechts) beim zweiten Spiel in Wolfsburg . − Foto: dpa



Für Marian Rohatsch waren es ereignisreiche Play-offs. So kam er auch noch in zwei Pre-Play-off-, sieben Viertelfinal- und vier Halbfinalbegegnungen zum Einsatz. Darunter auch ein denkwürdiges Marathon-Spiel: Das entscheidende zweite Pre-Play-Off-Duell zwischen Straubing und Berlin pfiff er um genau drei Minuten vor Mitternacht ab. Der 3:2-Siegtreffer für die Eisbären fiel nach 103 Spielminuten in der dritten Verlängerung. Es war das sechstlängste Spiel der DEL-Geschichte.

Einen Schreckmoment bescherte Rohatsch die letzte Halbfinalpartie zwischen Wolfsburg und Nürnberg. "Plötzlich lag mein Linienrichter bewusstlos auf dem Eis." Nach einem Zusammenprall mit Grizzlys-Stürmer Nick Johnson war Robert Scheleweski so unglücklich auf das Gesicht gefallen, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. "Er hat sich aber schon wieder erholt von der schweren Gehirnerschütterung."

Der 33-Jährige leitete im November auch drei Länderspiele beim Deutschland-Cup in Augsburg. Ein Highlight war die U20-WM in Kanada, bei der über Weihnachten und Neujahr die weltbesten Nachwuchscracks und künftigen NHL-Stars in den ausverkauften Arenen von Toronto und Montreal nach seiner Pfeife tanzten. Zum Saisonanschluss darf Rohatsch am kommenden Samstag in Nürnberg das WM-Testspiel zwischen Deutschland und Tschechien im Rahmen der Euro-Hockey-Challenge leiten (15.30 Uhr, live auf Sport1).

