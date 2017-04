Diskussion um Standort für Imkerschule an Götzinger Achen

Das "Jahr der Biene" im Landkreis Traunstein ist vorbei, trotzdem bleiben die Insekten als Bestäuber extrem wichtig. − Foto: dpa Das "Jahr der Biene" im Landkreis Traunstein ist vorbei, trotzdem bleiben die Insekten als Bestäuber extrem wichtig. − Foto: dpa



Nach langer Diskussion stimmte der Kirchanschöringer Gemeinderat nun mehrheitlich dem Bau einer "Imkerschule mit Schaubienenstand" und einer ökologischen Aufwertung des Grundstücks rund um diese bauliche Anlage zu. Das Areal liegt in der Dorfmitte an der Götzinger Achen, deren Uferbereich künftig auch der Freizeitnutzung dienen soll. Zur Erschließung der Anlage will man einen Fußweg anlegen, der aufgekiest werden soll. Der Schaubienenstandseiht unter anderem einen Schleuderraum vor.

Bienen und andere Insekten sind unverzichtbar, denn trotz des technischen Fortschritts hängt die Landwirtschaft von den Bestäubern ab. Daher griff auch der Landkreis Traunstein im vergangenen Jahr das Thema auf und proklamierte mit großem Erfolg das "Jahr der Biene". Heuer wird dieses mit dem "Jahr der blühenden Landschaften" fortgesetzt.

Der Kirchanschöringer Imkerverein unternimmt große Anstrengungen zur Ausbildung der Jungimker und Anfänger und benötigt für diese Aufgabe eine Imkerschule mit einem Schaubienenstand. "Da die meisten Jungimker anfangs nur zwei bis drei Völker betreuen und noch nicht über die notwendigen Geräte zur Honigernte verfügen, wird auch ein gemeinsamer Honigschleuderraum benötigt, um den Anfängern die Möglichkeit zu geben, dort ihren eigenen ersten Honig zu ernten", heißt es im Antrag zur Leader-Förderung.

Einen Schaubienenstand mit Schleuderraum hatte der Imkerverein schon in einer früheren Gemeinderatssitzung beantragt. Erst in der jetzigen Sitzung flammte eine Debatte über das Vorhaben auf: Dr. Michael Hüller hielt den gewählten Standort für nicht ideal. Der Dorfanger im Zentrum mit den Streuobstbäumen sei besser, auch weil er näher an Schule und Kindergarten liege, und als stark frequentiert gelte. Mit dem Standort auf der Gemeindewiese würde man auch viel Steuergelder einsparen.