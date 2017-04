Seltene Rostgänse in der Traun

Ein ungewohnter Anblick in der Traun bei Traunreut ist die Rostgans. − Foto: Bettina Stadelmann Ein ungewohnter Anblick in der Traun bei Traunreut ist die Rostgans. − Foto: Bettina Stadelmann



Wegen ihrer rostroten Farbe sind die Wasservögel, die sie am Karsamstag an der Traun in Traunreut (Landkreis Traunstein) entdeckt haben, Bettina und Toni Stadelmann aufgefallen. Sie haben die Tiere fotografiert, als Rostgänse identifiziert und herausgefunden, dass sie eher in Steppengebieten vorkommen und die bei uns lebenden Paare aus Gefangenschaft stammen. Mehr über die Rostgans wusste auf Anfrage der Heimatzeitung Dirk Alfermann, Gebietsbetreuer Chiemsee am Landratsamt in Traunstein.

Die in Nordafrika, Südosteuropa und Zentralasien beheimateten Tiere waren schon ab 1860 in Deutschen Tierparks beliebt. Dank einiger "Ausbrecher" sind sie seit 1908 auch in freier Wildbahn anzutreffen, die erste Freilandbrut wurde für 1960 nachgewiesen. Im Vogelatlas seien zwischen 2005 und 2009 bayernweit 20 Paare registriert. Inzwischen, so Alfermann, werden es schon einige mehr sein, doch selten sei die Rostgans bei uns immer noch.

2014 ist die erste erfolgreiche Brut am Chiemsee nachgewiesen. Zuletzt wurden bei einer Vogelzählung im März zwei Tiere in Chieming und fünf der Höhlenbrüter in der Hirschauer Bucht gezählt. Bekannt ist dem Gebietsbetreuer ein Fall aus dem Schönramer Filz, wo die Vögel zum Brüten einen Taubenschlag genutzt haben, und bei Teisendorf sei ein Gänsepaar mit fünf Jungen gesehen worden, das mit Farbringen markiert war – damit seien die eindeutig als Ausreißer zu identifizieren. Die meisten der Tiere, die mit rund zwei Jahren geschlechtsreif werden, lebten jedoch seit vielen Generationen in Freiheit. − kad