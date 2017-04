Blitzermarathon ab Mittwoch: Alle Kontrollstellen auf einen Blick

24 Stunden lang werden ab Mittwochmorgen, 6 Uhr, an 1900 Stellen im Freistaat verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dann findet in Bayern der fünfte Blitzermarathon statt.Die PNP hat die vom Innenministerium vorab veröffentlichten möglichen Blitzer-Standorte im oberbayerischen Verbreitungsgebiet in einer Übersicht gesammelt, die sie unter diesen Zeilen finden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Inhaltsverzeichnis - Oberbayern:

Landkreis Altötting - Landkreis Berchtesgadener Land - Landkreis Traunstein

Messstellen im oberbayerischen PNP-Verbreitungsgebiet

Landkreis Altötting

Altötting:



Burgkirchen:

Garching:

Haiming:

Kastl

Neuötting:

Pleiskirchen:

Reischach:

- Staatsstraße 2107, Höhe Auffang (außerorts, 80 km/h)- Staatsstraße 2107, Höhe Kasten (innerorts 50 km/h)- Staatsstraße 2107, Pirach, Höhe Quick (außerorts 70 km/h)- Staatsstraße 2107, Höhe Werk Gendorf (außerorts 60 km/h)- Staatsstraße 2356, Höhe Rehdorf (außerorts 70 km/h)- Kreisstraße AÖ 27, Höhe Brunnthal (außerorts 80 km/h)- Bahnhofstraße (innerorts 50 km/h)- B 12, höhe Haunreit (außerorts 100 km/h)- Burghauserstraße (innerorts 50 km/h)- B 299, Abzweigung Kiefering (außerorts 100 km/h)- Staatsstraße 2108, Altöttinger Forst (außerorts 100 km/h)- Kreisstraße AÖ30, Höhe Plackersdorf (außerorts 60 km/h)- B 588, Eggenfeldener Straße (innerorts 50 km/h)

- B 588, Höhe Brandmühle (außerorts 60 km/h)

Landkreis Berchtesgadener Land

Berchtesgaden:

Bischofswiesen:

Ainring:

Bad Reichenhall:

Bayerisch Gmain:

Laufen:

Piding:

Schneizlreuth:

Schönau am Königssee:

- B 305, Höhe Unterau (außerorts 70 km/h)- B 20, Höhe Obersüßenbrunn (außerorts 70 km/h)- B 20, Hauptstraße Höhe Brennerbräu (innerorts 50 km/h)- B 20, Ortsteil Hammerau (innerorts 50 km/h)- B 304, Ortsteil Adelstetten (innerorts 50 km/h)- Ulrichshögler Straße (innerorts 50 km/h)- B 21, Umgehungsstraße Höhe ehemalige HEM-Tankstelle (außerorts 60 km/h)- Staatsstraße 2101 Höhe Karlstein - Feuerwehrhaus (innerorts 50 km/h)- Staatsstraße 2101 Höhe Nesselgraben (außerorts 60 km/h)- B 20, Hallthurmer Berg (außerorts 50 km/h)- Staatsstraße 2103, Leobendorf (außerorts 100 km/h)- B 20, Einmündung Heurungstraße (außerorts 70 km/h)- B 21, Höhe Bodenberg (außerorts 50 km/h)- B 305, Ortsdurchfahrt Weißbach a.d. Alpenstraße (innerorts 50 km/h)- B 305, Weißbach (innerorts 50 km/h)

- B 20, Königsseer Straße-Campingplatz (außerorts 70 km/h)

ZUM ARTIKELANFANG

Landkreis Traunstein

Bergen:

Chieming:

Engelsberg:

Fridolfing:

Grabenstätt:

Grassau:

Inzell:



Kirchanschöring:

Nußdorf:

Obing:

Ruhpolding:

Schnaitsee:

Seeon-Seebruck:

Surberg:

Tacherting:

Taching:

Taching am See:

Tittmoning:

Traunreut:

Traunstein:

Trostberg:

Übersee:

Unterwössen:

Vachendorf:

- Staudacher Straße (außerorts 70 km/h)- Bernhauptener Straße (innerorts 50 km/h)- Staatsstraße 2095 in Egerer (außerorts 70 km/h)- Staatsstraße 2095 bei Ising (außerorts 70 km/h)- B 299, Ortsdurchfahrt Wiesmühl (innerorts 50 km/h)- B 20, Baggersee (außerorts 100 km/h)- Kreisstraße TS 54 in Erlstätt (innerorts 50 km/h)- Staatsstraße 2096, Ortsumfahrung Grabenstätt (außerorts 100 km/h)- Grassauer Straße in Rottau (innerorts 50 km/h)- B 305 zwischen Grassau und Rottau (außerort 100 m/h)- Rottauer Straße (innerorts 50 km/h)- Adlgasser Straße Höhe Schulstraße (innerorts, 50 km/h)- B 306 Höhe Gasthaus Boden (außerorts, 70 km/h)- B 306 Höhe Inzell Berghof (außerorts 70 km/h)- B 306 Höhe Nordkreuz (außerorts 70 km/h)- B 306 Höhe Römerweg (außerorts 70 km/h)- B 306 in der Ortsmitte (innerorts, 50 km/h)- Schmelzer Straße (innerorts, 50 km/h)- Kreisstraße TS 23, Kronwitt (außerorts 100 km/h)- B 304 Höhe Mögstetten (außerorts 100 km/h)- Ortsdurchfahrt Stockham (innerorts 50 km/h)- Bernheiming (außerorts 70 km/h)- B 305, Höhe Laubau (außerorts 70 km/h)- Staatsstraße 2098 (Seehauser Straße /Holzstube) (innerorts 60 km/h)- Brander Straße, Nähe Hallenbad (innerorts 50 km/h)- Hauptstraße, 20er Zone (innerorts 20 km/h)- St. Valentin (innerorts 50 km/h)- Staatsstraße 2357 bei Kreuzstraße (außerorts 60 km/h)- Kreisstraße TS 31 bei Döging (außerorts 70 km/h)- Staatsstraße 2105 bei Hufschlag (außerorts 100 km/h)- B 304 bei Lauter (außerorts 100 km/h)- Ortsdurchfahrt Tacherting (innerorts 50 km/h)- Fisching (außerorts 100 km/h)- Fisching (außerorts 100 km/h)- Laufener Straße (innerorts 50 km/h)- B 20, Nonnreit (innerorts 50 km/h)- B 304, Hörpolding (außerorts 60 km/h)- Robert-Bosch-Straße (inneorts 50 km/h)- Rupertistraße (innerorts 50 km/h)- Chiemseestraße (innerorts 50 km/h)- B 306 Höhe Daxerau (außerorts 70 km/h)- Ortsdurchfahrt Axdorf (innerorts 50 km/h)- B 299 bei Mögling (innerorts 50 km/h)- Staatsstraße 2357 bei Wäschhausen (außerorts 70 km/h)- Grassauer Straße (innerorts 50 km/h)- Staatsstraße 2096 bei Stegen (außerorts 80 km/h)- Hauptstraße (innerorts 50 km/h)

- Erlstätter Straße (innerorts 50 km/h)

Eine Karte mit allen Messstellen in Niederbayern finden Sie HIER.