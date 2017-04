Musikalischer Tausendsassa in "Eins zu Eins. Der Talk"

Größtmögliche musikalische Vielfalt: Der aus Traunreut stammende Bastian Pusch (46) talkt am Montag mit BR-Moderator Stefan Parrisius. Größtmögliche musikalische Vielfalt: Der aus Traunreut stammende Bastian Pusch (46) talkt am Montag mit BR-Moderator Stefan Parrisius.



Bastian Pusch, der musikalische Tausendsassa aus Traunreut, ist am Montag, 24. April, von 16.05 bis 17 Uhr in der Sendung "Eins zu Eins. Der Talk" des Radiosenders Bayern 2 zu Gast.

Moderator Stefan Parrisius entlockt seine Gästen in der beliebten Talk-Sendung Erfahrungen und Einsichten, einschneidende Erlebnisse und große Erfolge. "Biografische Gespräche mit Menschen, die eine spannende Lebensgeschichte oder einen außergewöhnlichen Beruf haben", dieser Ansatz trifft auf Bastian Pusch allemal zu.

"Eigentlich habe ich für all das, was ich tue, gar keine Qualifikation", sagt der 46-Jährige bescheiden. Dafür dafür macht er musikalisch ganz schön viel. Bastian Pusch hat einen Lehrauftrag für Big Band an der Hochschule München, leitet den ältesten Münchner Gospelchor und hat dem Starpianisten Lang Lang zum Dreißigsten ein "Happy Birthday" arrangiert, für das Herbie Hancock am Klavier saß.

Sein Großvater war Musiker und Musiklehrer, der Vater, aus dem Schlesischen stammend, Ingenieur und Pianist. Mutter und Schwester haben das Familienorchester als Gesangsstimmen komplettiert. Und obwohl Bastian Pusch in eine musikalische Familie hineingeboren wird, entscheidet er sich für ein Informatikstudium. Die Musik lässt ihn aber dennoch nicht los, er spielt in Bands und entscheidet sich, nach dem Studium doch seinem Herzen zu folgen. Das erste große Engagement hat er als Keyboarder in Ecco di Lorenzos Showband "Soulfood" in München. "Weil es sonst keiner machen wollte, habe ich die Stücke auch arrangiert", erzählt Pusch. Und mit dieser selbst erworbenen Qualifikation gerät er dann auch in Michael Herbigs "Bullyparade" und wird der musikalische Leiter der Studioband. 2003 tut er sich mit Arnd Schimkat zum Comedy-Duo "Senkrecht & Pusch" zusammen.

Im Gespräch mit Stefan Parrisius zeigt Bastian Pusch seine ganze Vielfalt. Er erzählt auch von der Zusammenarbeit mit seinem kleinen Sohn und seinem Engagement mit Flüchtlingskindern.

Die "Eins zu Eins. Der Talk"-Sendung, in der auch Bastian Puschs Schulzeit am Johannes-Heidenhain-Gymnasium und seine musikalischen Anfänge in Traunreut behandelt werden, wird am 24. April um 22.05 Uhr wiederholt und ist danach auch als Podcast verfügbar. − tt