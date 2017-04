912 Waginger haben gegen Rewe und Rossmann unterschrieben

Rossmann und Rewe sind in Waging zur Zeit ein großes Thema. Das Luftbild zeigt den Bereich der Ottinger Straße (links, die braune Fläche vor dem Baugeschäft), in dem die Ansiedlung geplant ist. −Foto: Georg Unterhauser/www.luftbild-traunstein.de Rossmann und Rewe sind in Waging zur Zeit ein großes Thema. Das Luftbild zeigt den Bereich der Ottinger Straße (links, die braune Fläche vor dem Baugeschäft), in dem die Ansiedlung geplant ist. −Foto: Georg Unterhauser/www.luftbild-traunstein.de



Exakt 912 Bürger haben das Bürgerbegehren gegen eine Ansiedlung der Rewe- und Rossmann-Märkte an der Ottinger Straße in Waging unterschrieben. Die Unterschriftslisten sind jetzt im Ordnungsamt der Marktgemeinde abgegeben worden. Trotzdem werden auch weiterhin Unterschriften gesammelt, wie Walter Wimmer erklärte – und zwar solange, bis der Bürgerentscheid für zulässig erklärt wird.

Das sollte nach den Vorstellungen der Initiatoren bis zum 27. April, dem Termin der nächsten Gemeinderatssitzung, der Fall sein, falls "nicht doch noch irgendwelche verwaltungstechnischen Hürden aufgebaut werden". Auch der Zeitpunkt für den Bürgerentscheid muss dann noch festgelegt werden.

Unterschrieben von den Initiatoren Tilo Schröder-Waritschlager, Walter Wimmer und Bernhard Böhr ist der Zweck des Bürgerbegehrens, wie es im Begleitschreiben zu den Unterschriften heißt, die "Verhinderung des Investoren-Großprojekts Rewe und Rossmann an der Ottinger Straße in Waging".