Wieder lange Staus auf der B299

Trostberg. Erneut führen am Mittwoch Arbeiten auf dem Gehsteig an der B299 in Trostberg zu langen Staus. Weil ein neues Mittelspannungskabel zwischen der Trafostation am Marktmülleranger und bei der Polizei verlegt werden musste, ist der Gehsteig vor Ostern aufgerissen worden. Jetzt wird er asphaltiert. Deshalb ist die Bundesstraße an der Stelle halbseitig gesperrt, der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Laut Angaben der ausführenden Firma Streicher aus Altenmarkt werden diese Arbeiten am Mittwoch abgeschlossen. Am Donnerstag ist aso wieder mit normalem Verkehr zu rechnen − luh