Schwerer Diebstahl? Kunst-Bänke spurlos verschwunden

Sie standen nur eine Woche: Die beiden von den P-Seminar-Teilnehmern des Johannes-Heidenhain-Gymnasiums angefertigten Kunst-Bänke sind seit Dienstag verschwunden. Sie sollen Teil von mehreren Verschönerungsmaßnahmen in der Marktstraße sein. − Foto: Stadt Traunreut



Es wäre ein Fall von schwerem Diebstahl, im wörtlichen Sinne. Denn seit Dienstag sind die erst eine Woche vorher in der Marktstraße in Traunreut aufgestellten Kunst-Bänke spurlos verschwunden. Die im Rahmen eines künstlerischen Stadtverschönerungsprojekts in Zusammenarbeit mit dem Johannes-Heidenhain-Gymnasium (JHG) angefertigten Freiluft-Sitzmöbel sind immerhin jeweils gut 100 Kilo schwer. Umso verwunderlicher für das Stadtbauamt, dass diese nun abhanden gekommen sind.

Um die rote und grüne Kunststoff-Bank mit einem Betonkern im Inneren abzutransportieren, da ist sich Stadtgärtner Robert Kratzer sicher, müssen die Täter schon mit einem größeren Gefährt, wohl einem Anhänger angerückt sein. "In einen normalen Kofferraum passen die mit über zwei Meter jedenfalls nicht."

Nachdem die Bänke auch am Mittwoch nicht aufgetaucht sind, bittet die Stadt Traunreut nun um Hinweise. Man habe im Stadtgebiet gesucht, überall herumgefragt, aber keine Anhaltspunkte bekommen, wer sich da einen üblen Scherz erlaubt oder auch in krimineller Absicht gehandelt haben könnte, sagt Robert Kratzer. Sollten die Bänke in den nächsten Tagen nicht auftauchen, werde man bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahls erstatten.

Die optisch so ungewöhnlichen Liegen sind Teil eines praxisorientierten Projektseminars des (JHG). In Absprache mit der Stadt Traunreut machten die Gymnasiasten Vorschläge, wie man die Marktstraße im Stadtzentrum verschönern könnte. "Da sind tolle Ideen eingegangen", so Kratzer. Die beiden bunten Sitzmöbel sind schon vergangenes Jahr entstanden – finanziert von der Stadt und nun auf der Rasenfläche nördlich der Kirche aufgestellt. "Wir wollten sie nach den Osterferien in einem entsprechenden Rahmen der Öffentlichkeit präsentieren und dann dauerhaft stehen lassen", informiert der Stadtgärtner. Denn so etwas sei eine echte Bereicherung. Nach dem Vorbild von Parkanlagen in größeren Städten könnten sich die Bürger auf den skulptur-artigen Bänken niederlassen und diese auch verschieben, je nachdem, ob man mehr in die Sonne oder den Schatten will.

Und: "Es sollen ja noch weitere künstlerisch wertvolle P-Seminar-Projekte umgesetzt werden, die den Freizeit- und Erholungswert der Marktstraße steigern", so Kratzer. Etwa ein drei Mal drei Meter großes, ebenerdiges, terrassenartiges Sitzplateau aus Kunststoffbohlen. Umso ärgerlicher sei nun das rätselhafte Verschwinden der Auftakt-Objekte. "Da starten junge Leute mit ihren Lehrern und der Stadt so eine positive Initiative, und dann passiert sowas", äußert Kratzer seine Empörung.