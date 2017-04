Absichtlich noch lebendes Reh überfahren

−Symbolbild: dpa −Symbolbild: dpa



Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am Gründonnerstag ein Wildunfall auf der St 2105 bei Waging am See (Kreis Traunstein), bei dem der Lenker eines Wohnwagengespanns absichtlich über ein noch lebendes Reh fuhr.

Kurz vor Mitternacht hatte ein Einheimischer mit seinem Pkw ein Reh erfasst. Er blieb sofort stehen und sicherte die Unfallstelle ab. Das Reh lag noch lebend auf dem Gegenfahrstreifen. Auch weitere Ersthelfer hielten an. Nach Zeugenangaben kam kurze Zeit später ein Wohnwagengespann aus dem Landkreis Neuburg a.d. Donau an die Unfallstelle und fuhr an den haltenden Fahrzeugen vorbei. Unmittelbar vor dem Reh stoppte der noch unbekannte Fahrer, fuhr jedoch dann direkt über das noch lebende Tier. Da der Verdacht besteht, dass der Fahrer des Gespanns das Reh erkannt hat und dennoch weiterfuhr, ermittelt die Laufener Polizei nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Fahrer wird sich mit der Staatsanwaltschaft auseinandersetzen müssen. − red