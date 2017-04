Sitzobjekte wieder aufgetaucht – Wer waren die "Bank-Räuber"?

Die seit Dienstag aus der Marktstraße spurlos verschwundenen Kunst-Bänke sind in Weisbrunn wieder aufgetaucht. "Bis auf ein paar Kratzer haben sie nichts abgekriegt", bestätigt Josef Bernhofer, der Leiter des Bauhofs, wo die Freiluft-Liegen gesäubert wurden. Man habe lediglich an den Seiten einige Schleifspuren festgestellt, die vom Abtransport stammen könnten. − Foto: ga Die seit Dienstag aus der Marktstraße spurlos verschwundenen Kunst-Bänke sind in Weisbrunn wieder aufgetaucht. "Bis auf ein paar Kratzer haben sie nichts abgekriegt", bestätigt Josef Bernhofer, der Leiter des Bauhofs, wo die Freiluft-Liegen gesäubert wurden. Man habe lediglich an den Seiten einige Schleifspuren festgestellt, die vom Abtransport stammen könnten. − Foto: ga



Wer die "Bank-Räuber" waren, ist zwar unklar, aber immerhin sind die beiden bunten Kunststoff-Sitzmöbel, die wie berichtet, am Dienstag von der Grünfläche in der Marktstraße in Traunreut gestohlen worden waren, wieder aufgetaucht. Ein aufmerksamer Bürger habe die rund zwei Meter langen und jeweils gut 100 Kilo schweren Bänke am Mittwoch spätnachmittags am Bolzplatz im Weisbrunner Waldfeld entdeckt und die Polizei verständigt, informiert Stadtbaumeister Thomas Gätzschmann.

Mitarbeiter des Bauhofs holten die abhanden gekommenen Bänke ab und reinigten sie. Am morgigen Freitag sollen sie wieder an ihrem angestammten Platz in der Marktstraße aufgestellt werden. "Sie sind nahezu unbeschädigt", so Gätzschmann. "Zum Glück, immerhin haben die beiden Kunstobjekte rund 7000 Euro gekostet." Finanziert hat die Anschaffung die Stadt Traunreut, die Schritt für Schritt die Ideen des Johannes-Heidenhain-Gymnasiums umsetzen will. Wie berichtet, haben die Schüler in einem seit drei Jahren laufenden P-Seminar Visionen für eine Verschönerung der Stadt Traunreut entwickelt.

Einer der Vorschläge, die sechs Oberstufen-Schülerinnen des JHG erarbeitet und auch den Stadträten vorgestellt hatten, war die Anschaffung der stylischen, bunten Sitzmöbel. "Damit soll die Aufenthaltsqualität in der Marktstraße verbessert werden", erläutert Thomas Gätzschmann. Er lobt die Gymnasiasten und Lehrer für ihre kreative Unterstützung. Umso ärgerlicher sei es, dass nun der Auftakt für das Marktstraßen-Projekt gleich durch den Diebstahl der beiden Bänke getrübt wurde. Wer dafür verantwortlich war und sich die Mühe gemacht hat, die massiven Sitzmöbel knapp zwei Kilometer weit bis nach Weisbrunn nordwestlich des Stadtzentrums zu transportieren , sei völlig unklar. "Wir haben bislang keine Hinweise", so der Stadtbaumeister. "Aber das Wichtigste ist, dass die Objekte wieder da sind." Anzeige werde man deshalb nicht erstatten.

