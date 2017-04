Pöbeleien auf Facebook: Waginger Rentner vor Gericht

Der Waginger Rentner soll unter anderem die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali beleidigt haben. − Foto: dpa Der Waginger Rentner soll unter anderem die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali beleidigt haben. − Foto: dpa



Traunstein/Waging. Weil er Flüchtlinge, Politiker wie den sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich und die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali massiv beleidigt haben soll, steht zur Stunde ein Rentner aus Waging vor dem Amtsgericht Traunstein. Auf seinem Facebook-Account hat er laut Staatsanwaltschaft Flüchtlinge als "Invasoren" und "rapefugees" ("Vergewaltigerflüchtlinge") und Tillich unter anderem als "eine vom Steuerzahler gemästete Schmarotzersau" tituliert, die das eigene Volk versklave. Tillich hatte nach den fremdenfeindlichen Vorfällen in Clausnitz und Bautzen die Pöbler als "Verbrecher" bezeichnet.

Ebenfalls auf Facebook soll der Waginger Rentner die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali ("Morgenmagazin") beleidigt haben. Die Moderatorin hatte bei der Verleihung der Goldenen Kamera (Kategorie "Beste Information") ein Statement gegen Hass und "Lügenpresse"-Vorwürfe gehalten. "Dreckige Systemnutte" schrieb der Waginger über sie auf Facebook. Die Journalistin hatte daraufhin Strafantrag gestellt. Als Zeugin wird sie heute nicht in Traunstein aussagen müssen. In einem ähnlichen Fall hatte das Landgericht Hamburg einem Facebook-Nutzer beleidigende Hasskommentare auf der Facebook-Seite der Moderatorin per Einstweiliger Verfügung untersagt. Bei Zuwiderhandlung setzte das Gericht ein Ordnungsgeld von bis zu 250000 Euro fest.

Unsere Gerichtsreporterin ist zur Stunde im Gerichtssaal in Traunstein. Sobald das Urteil gefallen ist, lesen Sie es hier auf heimatzeitung.de. Ausführlich berichten die oberbayerischen PNP-Heimatzeitungen in der Freitag-Ausgabe, 21. April.