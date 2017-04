Molkereigenossenschaft Salzachtal schrumpft – Aber mehr Milch

Für seine Verdienste um die Molkereigenossenschaft Salzachtal überreicht (links) deren Vorstandsvorsitzender, Josef Schick, eine Ehrenurkunde an Josef Steinberger. Dessen Ära als Aufsichtsratsvorsitzender geht zu Ende. − Foto: Caruso Für seine Verdienste um die Molkereigenossenschaft Salzachtal überreicht (links) deren Vorstandsvorsitzender, Josef Schick, eine Ehrenurkunde an Josef Steinberger. Dessen Ära als Aufsichtsratsvorsitzender geht zu Ende. − Foto: Caruso



Noch ist offen, wer Josef Steinbergers Nachfolger wird. Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats der Molkereigenossenschaft Salzachtal muss sein Amt abgeben – das steht fest, denn er übergibt seinen Betrieb an die jüngere Generation. Eine Entscheidung fällt erst in der nächsten Aufsichtsratssitzung. Seit 1994 hat Steinberger das Amt ausgeübt.

Die offizielle Amtsniederlegung nahm der Vorsitzende der Genossenschaft, Josef Schick, zum Anlass, die Arbeit von Steinberger zu würdigen und ihn ehrenvoll in den Ruhestand zu verabschieden. Die Milchbauern, die im Gasthaus Glück in der Ledern zur Jahreshauptversammlung zusammengekommen waren, schlossen sich mit großen Applaus an. Denn Steinberger gehörte dem Kontrollgremium schon seit 1981 an. Er war also 36 Jahre für die Genossenschaft tätig.

Wie dem Bericht von Josef Schick zu entnehmen war, bestand die Molkereigenossenschaft Salzachtal im vergangenen Jahr noch aus 125 Milchbauern. Damit habe sich die seit Jahren anhaltende Tendenz, dass auf weniger Höfen gemolken wird, fortgesetzt. Deren Zahl sank um fünf.

Einem weiteren Trend entsprechend, dass immer weniger Höfe immer mehr Milch produzieren, sei die Jahreslieferung erneut gestiegen: Mit 34,96 Millionen Kilogramm lag die Menge leicht über den 33,7 Millionen Kilogramm des Vorjahres. "2014 waren es noch 34 Millionen Kilogramm Milch von 139 Betrieben." Beim Milchpreis mit genossenschaftlicher Leistung sei ein deutliches Minus zu verzeichnen. Dieser lag bei rund 29,9 Cent pro Kilogramm. 2015 hatte es noch 32,28 Cent gegeben, im Jahr davor 39,06 Cent und 2013 38,05 Cent. − acMehr zum Thema lesen Sie am Freitag, 21. April, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.