Fremdenverkehrsverein entgeht Auflösung: Vorsitzender gefunden

Bürgermeisterin Ursula Haas (rechts) und Heinrich Riesemann (links) freuen sich über die neue Vorstandschaft des Fremdenverkehrsverein (von links): Max Streibl, Michael Mayer, Annemarie Gramminger, Josef Obermeyer, Susanne Wenig, Monika Dandl und Franz Gramminger. −F.: Aßmann



Ein Stoßseufzer der Erleichterung durchfuhr Heinrich Riesemann. Soeben hatte die Versammlung Michael Mayer einstimmig zum Vorsitzenden des Verkehrsvereins Taching-Tengling gewählt. Lange Zeit sah es so aus, als fände sich kein Nachfolger für Riesemann, der das Ehrenamt neun Jahre lang innehatte. Das hätte die Auflösung des Vereins zur Folge gehabt. "Aber jetzt geht es mit neuer, bewährter Mannschaft weiter", freute sich auch Bürgermeisterin Ursula Haas.

Der neue Vorsitzende wird wie bisher von Stellvertreter Josef Obermeyer unterstützt. Um die Finanzen des Verkehrsvereins kümmert sich weiterhin Monika Dandl und Heinrich Riesemann bleibt der Führungsriege als Schriftführer erhalten. Als Beisitzer fungieren Sabine Wenig, Annemarie und Franz Gramminger, Manfred Strasser und Max Streibl. Die Kasse prüfen weiterhin Marianne Sailer-Schneckenpointner und Doris Riesemann.

Ein letztes Mal in seiner Funktion als Vorsitzender rief Riesemann ein arbeitsreiches Jahr in Erinnerung. Ob die Pflanzung des Blumenschmucks an der Friedhofsmauer und vor der Tourist-Information, die Pflege der Rabatten an der Staatsstraße, in Untertaching und am Almfeld, der Erhalt des Barfuß-Wanderwegs, die Säuberung des Kapellenrundwegs und des "Huckinger Kinos", das Ausmähen der Sitzbänke in dem Bereich oder die Organisation des Adventsstands am Kirchberg – das ganze Jahr über waren die Mitglieder aktiv. 50 sind es derzeit. − miaMehr zum Thema lesen Sie am Freitag, 21. April, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.