Auf der Straße entdeckt: Werner Gromes seit 40 Jahren Theaterer

Seit 40 Jahren spielt Werner Gromes (Mitte) Theater bei den "Untersurtalern" Schönram. −Foto: Albrecht



Sein Talent musste offensichtlich gewesen sein, denn es kommt sicher nicht oft vor, dass jemand auf der Straße angesprochen wird, ob er nicht Theater spielen wolle. Gerade das passierte aber Werner Gromes vor nunmehr 40 Jahren. Gromes akzeptierte und übernahm eine kleine Rolle im Stück "Die Wirtszenzl von Aschau" in der Theatergruppe der "D’Untersurtaler" Trachtler in Schönram. Außer wenn sein Zivilberuf es nicht erlaubte, ist er seitdem dabei, wenn in Schönram Theater gespielt wird.

Weil er damals so gut aufgenommen wurde in den Kreis der Schauspieler, trat er dem Trachtenverein auch gleich bei. Eine weitere Ausnahme, denn normalerweise wird jemand zuerst Mitglied im Verein und spielt danach Theater. Jedenfalls begingen die Trachtler das Jubiläum ihres inzwischen auch zum Vorstand der Trachtler avancierten Mitspielers mit einer Ehrung. − al