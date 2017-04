12630 Teilnehmer in 13 Jahren: Stadtlauf mit großer Zugkraft

Lauf-Event mit großer Zugkraft: 2016 wurde die 1000-Teilnehmer-Marke geknackt. Lauf-Event mit großer Zugkraft: 2016 wurde die 1000-Teilnehmer-Marke geknackt.



Der Traunreuter Stadtlauf ist ein Muss für alle Laufbegeisterten aus der ganzen Region und aus dem Veranstaltungskalender der Stadt nicht mehr wegzudenken. Am Freitag, 7. Juli , findet er zum 14. Mal statt.

Aus kleinen Anfängen im Jahr 2004 hat sich der Stadtlauf zu dem Breitensportereignis des Jahres und Lauf-Event der Spitzenklasse entwickelt.

Die ARGE Traunreut ist von Beginn an der Organisator. Die Federführung liegt in der Hand von Rose-Marie Niedermirtl. Werner Oberauer ist der sportliche Leiter. 2004 wurde der Stadtlauf unter Regie des ARGE-Vorsitzenden Siegfried Gerer ins Leben gerufen. Damals war noch nicht absehbar, dass er sich einmal zu einem solchen Großereignis mausern würde. Im ersten Jahr waren 156 Läufer auf der schon damals sieben Kilometer langen Strecke unterwegs, dazu kamen 60 Schüler beim Staffellauf. Zuschauer gab es damals noch nicht viele. In erster Linie standen Familienangehörige der Läufer und ein paar neugierige Traunreuter an der Strecke. Rund 20 Helfer reichten aus, um alles zu organisieren, Catering und Rahmenprogramm gab es noch nicht. Die Strecke führte damals in einer großen Runde um Traunreut in Richtung Frühling, und vorwiegend waren Wettkampfläufer aus Leichtathletikvereinen am Start.



Beim ersten Stadtlauf 2004 war die Zahl der Läufer noch überschaubar.



Bald merkten die Verantwortlichen jedoch, dass es für Zuschauer und Läufer schöner ist, wenn der Lauf im Stadtzentrum bleibt. Inzwischen wurde die Streckenführung so gewählt, dass der Rathausplatz mehrmals durchlaufen wird und die Zuschauer hier viel sehen und richtig mitfiebern können. Die Läufer werden auf der gesamten Strecke begeistert angefeuert und angespornt.

Die Teilnehmerzahl entwickelte sich in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben. Beim zweiten Lauf waren es mit 169 nur wenige Läufer mehr als im Auftaktjahr, danach steigerte sich die Zahl jeweils um rund 100, und beim 13. Lauf im vergangenen Jahr wurde die 1000-er-Marke geknackt. 1026 Läufer traten beim Hauptlauf über sieben Kilometer an.

Dazu kommen Staffel- und Bambini-Wertung sowie der Wohltätigkeitslauf der Kommunalpolitiker über 650 Meter.

Zählt man alle Teilnehmer zusammen, kommt man in 13 Jahren Stadtlauf auf 12630 Läuferinnen und Läufer. Sie legten insgesamt 60532 Kilometer zurück. Rund 150 Ehrenamtliche sind jedes Jahr dabei.

Die Anmeldung zum diesjährigen Stadtlauf hat bereits begonnen. Online-Meldung und alle Infos unter www.stadtlauf-traunreut.de.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 22. April im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.