2300 Euro für zweites Tempomessgerät an Ottinger Schule

Der Vorsitzende des Vereins zur Erhalt der Ottinger Schule, Harald Gaube, bedankte sich bei Vroni Thaler mit einem Geschenkkorb für die Unterstützung bei der Aufstellung des Geschwindigkeits-Messgerätes. −Foto: Eder



Die Anschaffung eines zweiten Geschwindigkeits-Messgeräts im Bereich der Schule war ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Vereins zur Erhalt der Ottinger Schule im vergangenen Jahr. Wie Vorsitzender Harald Gaube bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Oberwirt berichtete, konnte nach verschiedenen Vorklärungen und Vorarbeiten die Tafel schließlich im Dezember vor dem Oberwirt aufgestellt werden. Die Finanzierung dieses rund 2300 Euro teuren Messgeräts wurde durch einige Spenden ganz wesentlich unterstützt.

Schon im Frühjahr hatten Gespräche mit der Gemeinde stattgefunden: Zusammen mit Bürgermeister Herbert Häusl und dem Leiter der Gemeindewerke, Heinrich Thaler, wurde die Position der Tafel festgelegt und danach bei einem Ortstermin mit einem Bauhofmitarbeiter ausgemessen und fixiert. Weiters wurde noch die Zustimmung des Staatlichen Bauamts eingeholt, da das Messgerät ja an der Staatsstraße 2104 aufgestellt werden sollte.

Nachdem dies alles geklärt war, traf sich der Vorstand, um aus den verschiedenen Angeboten das Passende auszusuchen. Schließlich entschied man sich für ein zweifarbiges Display mit einer Wechselanzeige in rot-grün und einem Smiley. Kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember, ging das Geschwindigkeits-Messgerät in Betrieb. − heMehr zum Thema lesen Sie am Samstag, 22. April, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.