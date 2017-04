Muskelspiele mit grimmigen Blicken: Das Wiegen vor der Box-Gala

Maximal austrainierte 79,5 Kilo brachte der "Bavarian Sniper" auf die Waage: Serge Michel (links) und sein Gegner Viktor Kessler. - Fotos: Thomas Thois Maximal austrainierte 79,5 Kilo brachte der "Bavarian Sniper" auf die Waage: Serge Michel (links) und sein Gegner Viktor Kessler. - Fotos: Thomas Thois



Es hat schon skandalträchtigere Veranstaltungen dieser Art im Profi-Boxsport gegeben. Etwa, als sich Vitali Klitschko vor ein paar Jahren mal eine verfrühte Ohrfeige seines Herausforderers Dereck Chisora einfing – Rangelei unter Betreuern und Sicherheitskräften inklusive. Das Wiegen vor der Traunreuter Fight-Night dagegen verlief am Freitag Nachmittag im "Bräustüberl" der Schlossbrauerei Stein in sehr geordneten Bahnen. Die beiden Security-Kräfte, die der Dachauer Petko-Boxstall für das formale Aufeinandertreffen der Faustkämpfer zu stellen hatte, waren jedenfalls beschäftigungslos, weil sich die insgesamt 16 Boxer darauf beschränkten, grimmig dreinzublicken, ihre mit Tattoos und Halsketten verzierten Muskelpakete spielen zu lassen und sich mit Fast-Nasenspitzenkontakt entschlossen in die Augen zu schauen.

Nach dem obligatorischen Gesundheitscheck durch einen Arzt des Boxverbandes machte Viktor Kessler den Auftakt. Der 31-jährige Osnabrücker brachte 79,8 Kilogramm auf die Waage – zu vernachlässigende 300 Gramm mehr als sein Gegner, der Traunreuter Lokalmatador Serge Michel. Der 28-Jährige bestreitet am Samstagabend den Hauptkampf der Profi-Boxgala in der TuS-Halle.

Weil das Petko-Team für zwei Gewichtsklassen keine Gegner auftreiben konnte, finden in der TuS-Halle statt zehn nur acht Kämpfe statt. Die aus heimischer Sicht spannendsten Duelle sind aber fix. Neben dem zweiten Profi-Kampf des "Bavarian Sniper" Serge Michel geht James "007" Kraft aus Waldkraiburg mit einem leichten Gewichtsvorteil von 81,3 zu 78,5 Kilo in den Halbschwergewichtsfight gegen den Bosnier Slavina Simeunovic. Bruder Toni Kraft ist im Halbschwergewicht mit 80,8 Kilo unwesentlich schwerer als sein kroatischer Kontrahent Josip Perkovic.



Etwas stärker ins Gewicht fällt das Waagen-Resultat bei Waldemar Beck. Das Traunreuter Eigengewächs hatte sich eigentlich auf die nur gut 72 Kilo von Aleksandar Jankovic eingestellt. Dieser hatte aber kurzfristig wegen Verletzung abgesagt, so dass es der 33-jährige Mittelgewichtler mit seinen 75,1 Kilo nun mit einem deutlich schwereren Brocken zu tun bekommt: Slavoljub Misic (34) aus Serbien. Bei dem gelernten Busfahrer aus dem serbischen Novi Sad pendelte sich die Waage auf 79,5 Kilo ein.

Das laut Spartenchef Johann Wilhelm größte Event in der knapp 20-jährigen Geschichte der TuS-Boxabteilung wird am heutigen Samstag ab 18 Uhr rund 1000 Zuschauer in die Traunreuter Halle locken. Es gibt noch Restkarten ab 25 Euro an der Abendkasse.



Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 22. April im Sportteil der Heimatzeitung.

