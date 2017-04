"Back to the Roots" rund um Kirchanschöring

Wer würde vor einer solchen Kulisse nicht gern wandern gehen, selbst ohne die wissenswerten Informationen des Heimatvereins. − Foto: Albrecht Wer würde vor einer solchen Kulisse nicht gern wandern gehen, selbst ohne die wissenswerten Informationen des Heimatvereins. − Foto: Albrecht



Wie sich Dinge verändern, konnten Teilnehmer einer Wanderung, organisiert vom Heimatverein Kirchanschöring, aus erster Hand erfahren. Unter der Leitung von Vorstand Franz Huber und Schriftführer Karl Straßer führte die Tour vom Ortsrand zuerst zu den Überresten einer "Wirtshütte" in einem Wald, nur wenige hundert Meter entfernt vom Ortskern. In dieser Wirtshütte, von der nur noch einige Reste der Grundmauern sichtbar sind, wurde vor nicht einmal hundert Jahren, im Oktober 1927, ein Schützenverein gegründet und ein Schießstand gebaut.

Wie Karl Straßer anhand von Zeitungsauszügen erklärte, erfreute sich dieser Verein, "Schützenlust" genannt, großer Beliebtheit. Gleich neben der Wirtshütte sei innerhalb weniger Tage ein Schießplatz angelegt worden, nachdem die Brauerei Schönram bereitwillig das Gelände dafür zur Verfügung gestellt hatte.

Heute ist dieser Platz mit hohen Bäumen bewachsen und es erinnern sich nur wenige an seine Bedeutung. Der Heimatverein bemüht sich aber und ist auch sehr erfolgreich dabei, solche Dinge in der Gemeinde und darüber hinaus in Erinnerung zu behalten.

Die Wanderung führte weiter zu einer früher für den Ort bedeutenden Quelle. Einem Glücksfall für Kirchanschöring, wie Straßer erzählte. Das Wasser dieser Quelle diente als willkommene Ergänzung zu den damals üblichen Hausbrunnen, denn sie versiegte selbst während extremer Trockenperioden nicht. Früher sei der "Pöllerwald", in dem sich die Quelle befindet, Eigentum der Grafen von Törring-Tengling gewesen, ließ Straßer wissen. Im Forstrechtsablösungsvertrag von 1865 ging dieser Wald in den Besitz der Steuergemeinde Kirchanschöring über und wurde in einem Teilungsvertrag am 23. Januar 1869 an 13 Landwirte in der Gemeinde weitergegeben.