Trostberger Freibad: Alles passt – bis auf die Temperaturen

Die Schwimmbecken im Trostberger Freibad sind fertig eingelassen. Das neue Durchschreitebecken wurde gestern von Bauhof-Mitarbeiter Hans Scheitzeneder (links) und Stadtwerke-Mitarbeiter Herbert Lindhuber noch fertig verfugt. − Fotos: luh



Die Becken strahlen karibisch blau, die Wege sind mit neuen Betonplatten belegt und sauber gekehrt, an einem Durchschreitebecken wird noch gewerkelt, und auf dem Bechvolleyball-Feld wird gerade eine Düne aus frischem Sand eingeebnet. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Trostberg und des Bauhofs haben alles getan, damit die Badesaison in den nächsten Tagen beginnen könnte. Nur Petrus hält sich mal wieder nicht an die Abmachung. "Bei diesen Außentemperaturen – in der Nacht hat es sogar Minusgrade – können wir die Becken nicht auf Badetemperatur bringen", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Bratzdrum.

Der geplante Start am Samstag, 29. April, wird deshalb verschoben – vorerst mal auf Montag, 1. Mai. "Wir können nur hoffen, dass es bis dahin wärmer wird", so Bratzdrum. Die Wärme, die durch das von Hamburger Rieger gelieferte Biogas im Blockheizkraftwerk im Freizeitzentrum produziert wird, reicht nicht aus, um bei der derzeitigen Kälte eine Wassertemperatur von mindestens 20 Grad zu erzielen.

Die Eintrittspreise bleibe unverändert. So zahlen Kinder und Jugendliche (sechs bis 17 Jahre) für eine Einzelkarte zwei Euro, Erwachsene 3,50 Euro. Ab 16 Uhr gelten vergünstigte Eintrittspreise. Die Saisonkarte kostet für Kinder 36 Euro, für Erwachsene 66 Euro und für Familien 105 Euro. Der Saisonkarten-Vorverkauf ist kommende Woche am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. April, jeweils von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr.



Sandstrand an den Gestaden des Alzkanals: Das Beachvolleyball-Feld wurde aufgefüllt.



Ob Schwimmer und Wasserratten wie jetzt geplant am Mai-Feiertag ab 9 Uhr ins kühle Nass springen können, wird rechtzeitig in der Heimatzeitung bekannt gegeben. − luh