Spatenstich für den Aubergtunnel: Dobrindt sagt ab

Aus Richtung Wasserburg wird die B304 künftig vor dem Altenmarkter Ortseingang nach links auf eine neue Brücke über die verlegte Dorfener Straße zum Westportal des Aubergtunnels geführt. Am westlichen Tunnelportal ist bereits eine Baustraße errichtet worden. −Foto: Georg Unterhauser



Bei einem Festakt am Montag ab 14.30 Uhr wird der symbolische erste Spatenstich für den Bau der Altenmarkter Ortsumfahrung gesetzt – allerdings nicht wie geplant vom Bundesverkehrsminister: Alexander Dobrindt hat am Freitag aus Termingründen abgesagt, wie das Ministerium und später auch das Staatliche Bauamt Traunstein der Heimatzeitung mitteilten.

Dies kommt nicht ganz unerwartet, hat doch Ministerpräsident Horst Seehofer die Bekanntgabe seiner Zukunftspläne und die Beratung der Bundestagsliste auf Montag vorverlegt. Ab 9 Uhr tagt die engere CSU-Führung in München, um 10 Uhr beginnt die Vorstandssitzung, und um 14 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant. Dobrindt ist da unabkömmlich. Für ihn kommt die Parlamentarische Staatssekretärin Dorothee Bär nach Altenmarkt. Sie wird mit Dobrindts Amtsvorgänger Dr. Peter Ramsauer und weiteren Festgästen den Startschuss für die Umfahrung geben.

Kernstück des ersten Bauabschnitts ist der 427 Meter lange Aubergtunnel. Die Ausschreibung für die Röhre wird derzeit vorbereitet. Mit den Arbeiten will man Anfang 2018 beginnen, sagte der Leiter des Staatlichen Bauamts, Sebald König, in einem Gespräch mit der Heimatzeitung. Der symbolische erste Spatenstich erfolgt an einem Brückenbauwerk, das die künftige B304 über die verlegte Dorfener Straße samt Geh- und Radweg führt und in der Auffahrtsrampe zum Westportal des Aubergtunnels liegt. Den Auftrag für den Bau der etwa zwölf Meter langen und 650000 Euro teuren Stahlbetonbrücke hat die Firma Max Aicher aus Freilassing erhalten. Die Brücke soll Ende des Jahres fertig sein, so dass man sie nächsten Jahr für die Tunnelbaustelle nutzen kann. − rse/ko/redEine Sonderseite finden Sie in der Wochenend-Ausgabe, 22./23. April 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.