Video & Fotos: Serge Michel krönt Box-Spektakel mit K.o.-Sieg

Drei Mal war sein Gegner schon in die Knie gegangen und angezählt worden, mit dem vierten Volltreffer verwandelte der bayerischen Scharfschützen die ausverkaufte TuS-Halle endgültig in einen Hexenkessel. Nach 41 Sekunden in der zweiten Runde traf Serge Michels rechter Aufwärtshaken voll ins Ziel. Sein Gegner Viktor Kessler ging so schwer K.o., dass Betreuer und Ringarzt im Sprint durch die Seile eilten, um dem kurz weggetretenen Deutsch-Russen beizustehen.

Auch in seinem zweiten Profikampf trumpfte der "Bavarian Sniper" am Samstag groß auf und riss die 1100 Besucher mit einer famosen Leistung von den Sitzen.

"Sehr, sehr gut gemacht. Denn es war ein gefährlicher Gegner", so das Lob seines Vaters und Trainers Eduard Michel. Viktor Kessler (Osnabrück) ist dafür bekannt, extrem stürmisch und aggressiv loszulegen. Doch Serge Michel war von Anfang an mit überlegener Technik und Physis Herr der Lage – und nach dem triumphalen K.o.-Sieg hellauf begeistert von der Atmosphäre. "Das war mit das Größte, was ich je erlebt habe. Wie die Zuschauer mitgegangen sind, mich angefeuert und danach gefeiert haben – einfach nur Wahnsinn!".



Großes Lob erntete der 28-jährige Traunreuter auch von seinem Boxstall-Chef Alexander Petkovic. "Ein perfekter Kampf. Serge ist ein Supertyp und ein toller Boxer. Wenn er so weitermacht, wird er 2020 um den Weltmeistertitel kämpfen." Dann vor noch viel größerer Kulisse in München, so die Pläne des ins Promoterlager gewechselten Ex-WBO-Weltmeisters, der so begeistert war von der Box-Begeisterung in Traunreut, dass er versprach: "Wir kommen auf jeden Fall nochmal mit einer Box-Gala hier her."

Auch sonst war es perfekt gelaufen für sein Team: Alle sieben weiteren Petkovic-Schützlinge gewannen ihre Kämpfe nach Punkten– zum Teil in hochklassigen Duellen. So lieferte der zweite Lokalmatador, Waldemar Beck (34), ein beeindruckendes Profi-Debüt im Mittelgewicht ab und dominierte den mit erstaunlichen Nehmerqualitäten ausgestatteten Serben Slavoljub Mitic über vier Runden. Ein Highlight war auch der Supermittelgewichtsfight: Vartan Avetisyan ging schon nach wenigen Sekunden auf die Bretter, kämpfte sich aber bravourös zurück und bog den Schlagabtausch mit dem starken Kroaten Josip Duric noch in einen umjubelten Punktsieg um.

Frenetischen Applaus gab es für die Auftritte von Sänger Danyál Demir und die mitreißenden Tanzeinlagen der Traunreuter Riddim Cubes.

"Es hat alles super gepasst. Echte Werbung für den Boxsport", freute sich der unermüdliche TuS-Abteilungsleiter Johann Wilhelm. "Serge und Wowa, unsere Top-Leute, waren überragend. Und Traunreut hat sich als Box-Hochburg einen Namen gemacht."

