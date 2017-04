Fahranfänger rammt Luxus-Karossen

Einen Unfall mit hohem Sachschaden hat ein Fahranfänger am Samstag gegen 22.15 Uhr in Traunstein verursacht. Beamte der Polizeiinspektion Traunstein wollten den BMW-Fahrer einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterziehen. Hierzu haben die Beamten die Möglichkeit, am Dienstfahrzeug einen Schriftzug einzuschalten, der in Spiegelschrift zwischen dem Blaulicht erscheint. Diesen kann der Fahrer im Rückspiegel lesen und sich eine Anhaltemöglichkeit suchen. So gingen die Beamten auch in diesem Fall vor.

Der junge Mann war daraufhin offensichtlich jedoch so aufgeregt, dass er ohne zu blinken und auch recht zügig auf das Gelände des Autohauses "Pappas und Werlin" fuhr, um dort anzuhalten und die Kontrolle durchführen zu lassen. Nachdem er die Ausmaße des Autos, das ein Freund nur Stunden zuvor gekauft hatte, anscheinend noch nicht ganz intus hatte, rammte er zwei ausgestellte Fahrzeuge im Gesamtwert von rund 110000 Euro und kam dann erst zum Stehen. Am Fahrzeug seines Freundes, das er fahren durfte, weil dieser seinen Führerschein erst in zwei Wochen bekommt, entstand ein Schaden von 4000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde keiner der vier Insassen. − red