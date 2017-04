3. Traunsteiner Wirtshausroas ein voller Erfolg +++ FOTOS

Die fetzige Band "Gaudi Harmonie" brachte die Stimmung im "Sailer Keller" zum Kochen. − Foto: mmü Die fetzige Band "Gaudi Harmonie" brachte die Stimmung im "Sailer Keller" zum Kochen. − Foto: mmü



Es war erst die dritte Ausgabe der Traunsteiner Wirtshausroas, doch die Veranstaltung ist schon jetzt Kult und nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender der Großen Kreisstadt wegzudenken. "Heid moi ned an moang denga", stattdessen das hier und jetzt genießen, und das in 20 Wirtshäusern und Lokalen mit knapp 25 Kapellen, Bands und Alleinunterhaltern, bester Stimmung und Unterhaltung sowie einer ordentlichen Portion bayerischer Lebensart – damit hatte der Veranstalter im Vorfeld geworben, und er hatte nicht zu viel versprochen.

Auch dieses Mal ließen sich Jung und Alt nicht zwei Mal bitten, die Stammtische wurden schnell in Beschlag genommen, ordentlich Brotzeit gemacht, angestoßen, mitgesungen, geschunkelt, getanzt, geflirtet und gefeiert, was das Zeug hielt. Für Jung und Alt und für jeden Musik- und Gaumengeschmack war etwas dabei, man musste nur die richtige Location wählen. Wer von allem etwas mitbekommen wollte, der hielt sich eisern an das Prinzip der Wirtshausroas: Alleine oder mit Freunden wurde von Wirt zu Wirt "groast". Um Energie fürs Wesentliche zu sparen, gab es wieder den beliebten Wirtshausroas-Express, dessen fünf Busse die Besucher kostenlos alle zehn Minuten von Lokal zu Lokal fuhren. Auch in den bei Dauerregen gut angenommenen Bussen war mit zünftiger Musi für Kurzweil gesorgt. Den passenden Schlusspunkt setzte die Après-Ski-Party im "Underground". Dort wurde die Nacht zum Tag gemacht. − mmüEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montag-Ausgabe 24. April 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau. Eine Bildergalerie ist online hier auf heimatzeitung.de!