Jugendliche schlägern auf Parkplatz von Einkaufszentrum

Eine Schlägerei lieferten sich Jugendliche in Traunreut. −Symbolfoto: dpa Eine Schlägerei lieferten sich Jugendliche in Traunreut. −Symbolfoto: dpa



Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten kam es am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz der Traunpassage in Traunreut (Lkr. Traunstein). Mehrere Jugendliche waren sich gegen 18.45 Uhr in die Wolle geraten und schlugen aufeinander ein. Ein zufällig privat hinzukommender Polizeibeamter ging dazwischen und beendete die Rauferei.

Einige der beteiligten jungen Männer entfernten sich daraufhin von dem Parkplatz. Lediglich die zwei Hauptbeteiligten waren noch am Tatort. Es handelte sich um zwei 18-Jährige, die aus Traunreut und Tittmoning kommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Traunreuter auf den Tittmoninger losgegangen. Als dieser zu Boden ging, zog der Traunreuter ein Rasiermesser und machte Stichbewegungen in Richtung des Geschädigten. Dabei wurde dieser jedoch nicht verletzt. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bis jetzt noch unklar. − red