Zigarette verursacht Terrassenbrand

5000 Euro Schaden sind am Sonntag gegen 17.30 Uhr bei einem Terrassenbrand in der Forstau bei Waldhausen (Lkr. Traunstein) entstanden.

Wie die Polizei Trostberg mitteilt, fing die Holzvertäfelung an der Terrasse durch die noch glimmende Asche einer ausgedrückten Zigarette Feuer. Die Beteiligten konnten mit Hilfe der Anwohner das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen und so Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand. An dem Wohnhaus entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Die Freiwilligen Feuerwehren Schnaitsee, Waldkraiburg, Tittlmoos, Grünthal und Waldhausen sowie mehrere Rettungsfahrzeuge und ein Mitglied der "Helfer vor Ort" waren im Einsatz. − red